A „Dunaújváros Sportjáért” díjjal (is) elismert dunaújvárosi futó már az idei szezonban is tekintélyes teljesítési listával rendelkezik – pl: Ultrabalaton, Bács-Kikun Ultra – ám bevallottan az egyik kiemelt erőpróbája számára a füredi hatnapos körözés.

– Az utóbbi hetekben bajlódtam némi sérüléssel, de bízom benne, hogy a komolyabb problémák elkerülnek majd. Nagyon várom már a rajtot, úgy érzem sikerült megfelelően felkészülni – mondta el lapunknak még az indulás előtt Krausz István, aki terveiről is szólt: – Tavaly szeptemberben alig pár kilométerrel (596.208 km.) maradtam el a vágyott céltól. Most mindenképpen szeretném elhozni az 5. zászlót, 600 kilométer fölé jutni. Azaz napi bontásban mintegy 100 km-t jó lenne teljesíteni. Meglátjuk, mit hoznak a következő. Ha csak pár méterrel is, de túljutok a fent említett célon, én már nagyon boldog leszek – fogalmazott Krausz, aki futással kapcsolatos alapfilozófiáját korábban így foglalta össze: „Alapfilozófiám roppant egyszerű: nem szabad engedni, hogy a test átvegye az irányítás az elme felett. Azaz, megpróbálok végig tudatosan a futásra koncentrálni.”

A füredi ultrás találkára roppant erős mezőnyt jött össze. A számos friss világbajnokot – pl: Beda Szabolcs, Brown Viktória – felvonultató népes magyar kontingens mellett tizenhét országból érkeztek meg sportemberek a Balaton partjára.

Számos válogatott és csúcstartó is gyűjtögeti majd a kilométerek hat napon át. A teljesség igénye nélkül néhány húzónév: Anatolij Kruglikov, Silke Gilen, Richard Brown, Bozó Pál. A versenyt a korido.hu-n követhetik az érdeklődők.