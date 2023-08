"1986-ban a mexikói világbajnokság után Komora Imrét nevezték ki szövetségi kapitánynak – aki középiskolai osztálytársam volt és engem kért fel pályaedzőnek. Jól kezdtük az Európa-bajnoki selejtezőket, Norvégiában döntetlent játszottunk, aztán kikaptunk a hollandoktól. Mivel nem jutottunk ki a kontinensviadalra, Imre lemondott, vele együtt én is vettem a kalapom. Ezt követően egy évig Dunaújvárosban edzősködtem, majd 1987-ben az MLSZ akkori elnöke, Somogyi Jenő felkért a szövetség főtitkárának. Dunaújvárosi edzőként több nyilatkozatomban is bíráltam a szövetséget, mire behívatott. Leültetett és felolvasott néhány mondatomat. Azt mondta, szép kritikák. Majd hozzátette: igazam van, holnaptól ott dolgozok és változtassak is ezeken a dolgokon! Szép és hasznos időszak volt ez a két év. Jenő igazi úriember volt, aki utált utazni, így szinte mindig engem küldött el maga helyett: az egész világot bejártam."