Lapunk információi szerint e hét elején megkezdte a felkészülést a szeptember elején kezdődő női NB I-es szezonra a DKKA gárdája. Mint arról lapunkban is olvashattak, a csapattól számos meghatározó játékos távozott – például: Kazai, Farkas – ám sokan is érkeztek. A DKKA bejelentette, hogy számos tehetségnek szavaztak bizalmat, immáron profi szerződéssel. Az újvárosiak közleménye szerint: – Nem kevesebb, mint négy saját nevelésű játékos – Gajdos Petra, Agócs Alexandra, Bartók Dorina, Kövecsecs Lili – már biztosan felkerül a felnőttcsapat kötelékeibe a következő szezonra! Fiataljaink nemrégiben profi szerződést írhattak alá. A kapu természetesen a többi játékos előtt is nyitva. Akadémiánk egyik, ha nem a legfontosabb célkitűzése, hogy minél több játékost neveljen ki a magyar kézilabda számára.

A klub közölte, hogy lengyel légiósa, Małgorzata Trawczyńska is megérkezett, és már napok óta együtt gyakorol a kerettel.

Débora Moreno portugál légiós is már a csapattal készül – a klub jelentése szerint ő is ott van már a nyári erdélyi táborban.

Információink szerint a csapat első hazai edzését pénteken tartja majd a felújítás alatt álló sportcsarnokban.

A DKKA riválisai is készülnek. A tavalyi idényben, a középmezőnyben, illetve a kiesés ellen küzdő csapatok is folyamatosan jelentik be az új igazolásokat. A topcsapatok pedig a nemzetközi kínálatból csemegéznek.