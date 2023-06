Az őszi 39 ponthoz tavasszal tizenkettőt gyűjtött az átalakított gárda, ami három győzelmet, három döntetlent és tíz vereséget jelentett. A felemás szezonokat követően értékelte az esztendőt Dobos Barna vezetőedző.

– Mindenki tartott attól, hogy miként fogják megállni a helyüket a fiatalok a felnőttek bajnoki osztályában. A tavaszi indulás elég nehéz volt, hiszen folyamatosan vereségeket szenvedtünk. Azonban rengeteget dolgoztunk az egységen és a taktikán, és az utolsó tizenegy meccsen már eredményesebben szerepeltünk. Ezek a mérkőzések alapot adhatnak egy sikeresebb folytatáshoz, illetve ahhoz, hogy ez a csapat folyamatosan épüljön. Tovább kell gyakorolnunk a taktikát és a játékrendszereket. Emellett egyénileg is fejlődni kell, hiszen a játékosaink többsége még nem érte el a felnőttkort. A futballban körülbelül huszonkét éves kor az, amikor egy játékos biológiailag és taktikailag is elér egy megfelelő szintet – kezdte a beszélgetést.

– Talán a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a Szepessy Róbert, Székely Benedek, Tóth Ákos hármas nyújtotta…

– Ebből a trióból Szepessy Robi az egyedüli idősebb, a másik kettő még csak most érte el a felnőttkort. Ők a szezon végére érték el azt az állapotot, hogy magas tempóban végigbírtak egy mérkőzést. Remélem, hogy meg tudjuk tartani őket, mivel a csapat húzóemberei voltak. Arra kell törekedni, hogy a többiek is hétről hétre képesek legyenek egy kiegyensúlyozott átlagteljesítményre, amihez aztán lehet pluszokat hozzátenni védekezésben és támadásban is, amivel sikeresek lehetünk.

– Milyen célkitűzésekkel várják a következő bajnoki szezont?

– Nagyon nehéz lesz a következő év, hiszen változik a bajnokság rendszere. Négy tizenhat csapatos csoport lesz. A négy győztes közül kettő jut majd fel a másodosztályba, a 14-15-16. helyezettek és a két legrosszabb 13. kiesik az NB III-ból. Azt szeretnénk, hogy ne legyenek kiesési gondjaink, az élmezőny alján végezzünk, ami a 6–8. helyet jelenti. Egyelőre nem tudhatjuk, hogy mire leszünk képesek.

– Milyen változások várhatóak a keretben?

– Ezt a csapatot szeretnénk tovább építeni. A lehetőségekhez képest nagyon jól használtuk fel az elmúlt időszakot, amit folytatnunk kell. Bízom benne, hogy a játékosok többsége képes lesz nyomás alatt is teljesíteni. Ennek a csapatnak kell lehetőséget adni, de a vázat erősíteni szükséges annak érdekében, hogy eredményesek lehessünk. Ahhoz, hogy ezek a fiatalok folyamatosan fejlődjenek, egy minőségi belső védőre, egy középpályásra és egy támadóra szükség lenne. Természetesen úgy, hogy gazdaságilag stabilak maradjunk.

– Mikor kezdődik a felkészülés az új szezonra?

– Hétfőn kezdjük az edzéseket, hat hét áll majd rendelkezésre a felkészülésre a bajnoki rajtig. Remélem, minél hamarabb összeáll a keret, ami fontos lenne az összeszokottság kialakításának érdekében.