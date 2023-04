Az egyenlítés reményében fogadta a Szeged csapatát csütörtökön este a helyi sportcsarnokban Tomanóczy Tibor együttese.

DKSE–Vidux-Szegedi RSE 0–3 (22–25, 22–25, 15–25)

DKSE: Pavliuk Vladys­lav, Laczi Dominik, Vida Péter, Juhász Barnabás, Quintana Hechavarria Rajdel, Winter László Zétény, Béres Mátyás (liberó). Cserék: Tóth Kristóf, Velychko Bohdan, Farkas László, Kisházi Valentin, Szalai Kristóf. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor, másodedző: Engyel László.

Vidux-Szegedi RSE: Piti Richárd Pál, Kasnyik Bence, Dileo Tomas, Kiss Gábor Tamás, Durigon Pozzobon Davi Luiz, Csányi Dániel, Borsi Levente (liberó). Cserék: Bodnár Lajos, Honti Szilárd, Sarnyai Ákos, Demcsák Balázs, Polyák Péter (liberó). Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

Az első szettben 14–14-ig felváltva vezettek a csapatok, ám ekkor a házigazdák megtorpantak, a Szeged pedig élt a lehetőséggel és meglépett négy ponttal (14–18), sőt a vendégek már hat egységgel is vezettek (15–21), innen pedig már nem sikerült befogni az alapszakaszgyőztest (22–25).

A második szett elején főként egymás hibáiból éltek a felek, majd újfent a szegediek domináltak, és mindez pontokban is megmutatkozott. Mínusz 5-ről (11–16) még felzárkózott a ­DKSE legénysége, a játékrész hajrája ezúttal is a vendégeknek sikerült jobban (22–25).

A záró felvonás hűen jellemezte a találkozó egészét, próbálkoztak ugyan a hazaiak, ám ezúttal a Fortuna is a Szegedet segítette. Fésüs Erzsébet tanítványai magabiztosan röplabdáztak és tízpontos előnyt építettek (6–16). Tomanóczy Tibor időkéréssel és cserékkel próbálta feldobni az övéit, ám hiába, ez a szett is elúszott (15–25). A párharcban a Vidux összesítésben 2–0-ra vezet, így a jövő héten kedden esedékes harmadik mérkőzésen már a túlélésért lép pályára a Szegeden a ­DKSE gárdája.

Tomanóczy Tibor így értékelt a találkozót követően: – Azt kértem a játékosaimtól, hogy legyenek ma férfiak, de ez a férfias játék rengeteg hibába torkollt. Nagyon gyengén támadtunk, a nyitásfogadásunk sem volt jó. Az egész játék enervált, nem sportolóhoz méltó volt.