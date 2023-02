– A Szentes elleni döntetlen, majd az Egerrel szembeni egygólos vereség után várják az utóbbi évek egyik legfontosabb hazai mérkőzését. Tudom, sokszor elmondta, hogy ez a csapat még messze nincs kész, de ez a hullámvölgy nem jött jókor.

– A Szentes-meccs egy dekoncentrált teljesítmény volt, szerdán pedig egy góllal kaptunk ki, itthon meg mi nyertünk eggyel az Eger ellen. Pont erről beszéltem végig, hogy mindenki a fejét fogja, meg hullámvölgyet emleget, de összességében arról van szó, egy góllal ők nyertek, Szilágyival, Czigánnyal és Parkessal, világszinten jegyzett játékosokkal. Ez nagyon nagy veszély, ez a csapat nem bírja el ebben a szezonban sem, hogy ilyen vereség után hullámvölgyekről beszélnek, meg mindenki szomorú, miközben a szezon elején lehet, aláírtuk volna azt is, ha minden rangadónkat csak egy góllal veszítjük el. Eddig is nagyon féltem ettől, és azért mondtam sokszor, hogy persze örülök a győzelmeknek, de mi van, amikor nem nekünk pattan be a labda a végén, akkor mindenki felvágja az ereit? Fontos tudni, hogy Egerben az első negyedben Garda Krisztina megsérült, nem is tudta folytatni.

– Mi történt vele?

– Szilágyi Dorottya egy lövésnél – nem tudjuk pontosan miként – a lendítő karjának könyökével fejen találta Krisztát. Agyrázkódás gyanúja merült fel, ezért nem mertük visszarakni. Így veszélybe került az is, hogy szombaton egyáltalán tud-e játszani. Szóval, sokkal kevésbé zavar az egri vereség, mint az ő sérülése.

– Beszélt a túlzott külső elvárásokról. Négygólos előnyben vannak, van, aki már el is könyvelte ezzel a továbbjutásukat a legjobb négybe.

– Csináltuk a dolgunkat, készültünk, ahogyan szoktunk, de például az Eger a negyedik negyed elején négy góllal vezetett ellenünk, pedig nincs bent a BL legjobb nyolc együttese között. Tehát az, hogy mennyi előnyünk van vagy nincs, a mérkőzés után számíthat. Ma jön egy találkozónk a Mediterranival, ahol, amint a magyar bajnokságban, törekedni kell a lehető legjobbunkat nyújtani. Az, hogy ez mire lesz elég, látva az elmúlt bajnokik eredményét is, nem tudom, de nem is akarok jósolgatni. Még mindig azt mondom, a szezonból lejátszott meccsek után senki nem lett jobb játékos, mint három hónapja volt. Majd akkor lesz, ha a különböző hullámvölgyeket, játékvezetői tevékenységet, meg a szerencsefaktorokat egy bizonyos szinten fel tud dolgozni valaki, és ettől kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, minél szűkebb határokon belül. Nálunk ez még lehet nagy amplitúdójú is. Szombaton lesz egy óriási felhajtás, rengeteg emberrel és nyilván mindenki érkezik ünnepelni a továbbjutást. Azonban nem ezért kell kijönni a Fabó Éva Sportuszodába, hanem sokkal inkább azért, mert ez a csapat egyáltalán eljutott idáig, és játszhat egy olyan találkozót, amire ekkora az érdeklődés. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt ki tudtuk hozni az idényből, és persze, nagyon szeretném, ha a csapat, a stáb és a közönség is boldog lehetne a lefújás után. Mindent meg fogunk tenni, amire pillanatnyilag képesek vagyunk. Ami nem ugyanaz, mint fél éve volt, meg ami három hete, vagy éppen lesz két hónap múlva. Az a kérdés, ebben a pillanatban, ezzel a stresszel, az elvárással, ki és miként tud majd megbirkózni.

– Éppen ezért, mennyire kell arra helyezni a hangsúlyt, hogy higgadt maradjon a csapat, azaz a mentális felkészítésre?

– Aki ugrott már bungee jumpingot (kötélugrás, a szerk.), én igen, azt tudja, már tíz méter magasban szorítja a vasat. Aztán onnan még negyvenet megy felfelé, és közben mondják neki, maradjon higgadt, majd felérve rádöbben, mit is keres itt. Aztán, szólnak, ugorj! Na, akkor legyél nyugodt. Mi is mondhatjuk ezt a lányoknak folyamatosan, de tudom, senki nem lesz az, s már az előző éjszaka alig alszanak. Ez ilyen.

– Mihók Attila számára is hasonló érzés lesz? Bár sok nagy csatának részese volt már.

– Persze, nekem ebben mondjuk Sümegi Nórival szemben, aki az ifi meccsen huszonöt néző előtt játszott, van előnyöm. Már éltem át hasonló szituációt, amikor vesztettem, mégis itt vagyok, és nem dőlt össze a világ, meg nyertem is, ami után az angol király nem ütött lorddá. Ezeket a helyzeteket fel kell dolgozni, amiben azért huszonöt év rutinom van. Azért a szezonban volt három meccsünk nagy létszám előtt, szerintem nem viseltük rosszul ezeket. Önmagában ezt egy célba érkezésként kell kezelni, és minden egyéb sikert ezen belül pedig jutalomként, amit a Bajnokok Ligájában ezzel a fiatal csapattal elérünk, azon túl, hogy ennyien kíváncsiak ránk és szurkolnak nekünk.

Biztosan nekik esik az ellenfél Arra a kérdésre, hogy Mihók Attila mire számít a Mediterrani csapatától a hátránya miatt, így válaszolt lapunknak. – Fontos lesz, hogy a védekezésünk mennyire áll össze, mert Egerben ez bizony nem volt jó. Az első meccs értékelésénél és elemzésénél láttuk, hogy a negyedik negyedben a fejünkön jöttek át a spanyolok. Az biztos, úgy érkeznek Dunaújvárosba, hogy mindent feltesznek egy lapra, és őrült tempót fognak diktálni. Így akár nagyon hamar eltüntethetik a különbséget, de ha esetleg így alakul, akkor sem szabad megremegni a kezeknek. Meccset kell játszani, és nem számolgatni, hogy mennyi még az előnyünk mondjuk öt perccel a vége előtt, és csak húzzuk ki valahogy, mert akkor hattal kikapunk. Azt lehet, hogy nyílt sisakkal neki kell állni a harcnak, aztán a végén összeadjuk az eredményeket. Ami a játékvezetést illeti, nem akarok semmit elkiabálni, de amilyen bíráskodást a hazai bajnokságban kapunk, attól csak jobb lehet. Akármi is lesz a vége, nem fogok beugrani a medencébe, de egyet megígérek: bárhogy is, de jól jövünk ki a párharcból, megiszom egy fröccsöt.