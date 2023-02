Sok gólt és kiegyenlített játékot hozott a Mezőfalva és az Ercsi találkozója.

KK Grain-Kft.-Mezőfalva –Ercsi Kinizsi 3–3 (2–2)

Mezőfalva: Kovács – Sági, Sümegi, Kis, Török, Kertész, Németh, Kovács, Villám. Cserék: Czári, Antal, Csontos, Antal.

Gólszerzők: Németh, Mazán, Czári, illetve Hujber, Csányi, Hodula.

A mérkőzés végén az edzők így értékelték a felkészülési szakasz csoportfordulóit:

Mezőfalva, Villám Balázs: – A felkészülés eddigi legerősebb, legkombinatívabb csapatával mérhettük össze tudásunkat. Az első játékrészben uraltuk a mezőnyt. Helyzeteket alakítottunk ki, és ami a legfontosabb, hogy a helyzeteinket nyolcvanszázalékosan ki tudtuk használni. Jó érzés, hogy partnerei voltunk az egy osztállyal feljebb küzdő gárdának. Nem mellesleg kiváló erőfelmérőként is szolgált, és talán az időjárás is segíti majd a további felkészülésünket.

A Nagykarácsony hat ponttal a második helyen végzett a sárbogárdi négyesben

Ercsi, Lieber Károly: – Próbálgatjuk az új játékosokat és a fiatalokat is – szerencsére többen is vannak. Utóbbiak valószínűleg két fronton is játszanak majd. A bajnokságra még nem vagyunk teljesen készen, de alakulunk. Célunk elkerülni a kiesőzónát, és minél előnyösebb helyen végezni.

Baracs–Adony 2–0 (0–0)

Baracs: Tóth – Hepp, Áldott, Prókai, Deli, Balogh, Nagy, Takács, Badi, Rózsa, Nagy. Cserék: Fejes, Huber, Fejes.

Adony: Rácz – Budai, Bagóczki, Virág, Vukajlovics, Kaló, Erdei, Hegedűs, Strasszer, Tatár, Balogh. Cserék: Klár Áron, Mónos.

Körmendi Zsolt, a Baracs szakvezetőjének értékelése: – Jó látni, hogy hétről hétre jobb teljesítményt nyújt a csapat. Egyre kevesebb esélyt adunk a gólszerzésre az ellenfeleknek a mérkőzéseken. Védekezésben jól zárjuk a területeket, és a támadásoknál több lehetőséget dolgozunk ki. Sajnos még mindig nem vagyunk eléggé könyörtelenek a kapu előtt. Ezen még dolgoznunk kell.

Előszállás–Rácalmás 3–1 (1–1)

Rácalmási előnnyel indult az első félidő. Az 5. percben Juhos találatával vezetéshez jutottak a Duna-partiak. A 37. percben az előszállási Czifra egyenlítő találatával lett szorosabb a mérkőzés.

A pihenőt követően viszont már kiütközött az osztálykülönbség és az előszállási nagyobb játékerő. Végül Nyári két találatával végződött az összecsapás.

Előszállás: Farkas – Németh, Kovalovszky, Nyári, Béres, Kvárik, Czifra, Horváth, Vitális, Németh. Cserék: Puskás, Bognár, Kercza, Péter, Horváth, Reichardt.

Rácalmás: Farkas, Molnár, Juhos, Balogh, Szeitz, Bartók, Pinte, Hornyák, Zorics, Németh, Illés. Cserék: Hatvany, Pásztor, Kovács, Horváth.

Gólszerzők: Czifra, Nyári (2), illetve Juhos.

Az Ercsi (z) a második félidőben mentett egy pontot a Mezőfalva ellen

Masinka Csaba, az előszállásiak trénere: – Az elején egy kicsit voltak nehézségeink. A felkészülésünk közepén már egyre jobb formát mutatunk. A bajnokság rajtjáig még azért van feladat, de reméljük, addig teljesen rendben lesz minden. Nem elképzelhetetlen, hogy a csapaton belül is lesznek módosítások.

Boncz Gábor rácalmási edző: – Egy nyert mérkőzéssel a hátunk mögött nem lehetünk boldogok. Megítélésem szerint a csapat játéka most elmarad a félévben mutatotthoz képest. A teljesítményt nagyban befolyásolja a hiányzás. Emellett eligazoló is nehezíti a sorsunkat. Bízunk benne, a kezdésig összekapjuk magunkat.

Kulcs–Besnyő 1–3 (1–1)

Jól kezdett a Kulcs, mert a 15. percben Balla góljával vezetéshez jutott. A folytatásban azonban már nem volt szerencséje az Ócsai Norbert vezette legénységnek. Két tizenegyes is borzolta a kulcsi kedélyeket, és a meg nem ítélt piros lap is csökkentette a lelkesedést. Természetesen ezek az események mindig véleményesek. Besnyő végül három találattal vitte a mérkőzést.

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh, Godó, Ócsai, Osváth, Molnár, Balla, Szabó, Mácsfalvi, Kassai. Cserék: Virág, Kozma Seres, Plézer, Nyárasdy, Zsigmond.

Besnyő: Schulek – Németh, Molnár, Boronyai, Lepsényi, Kurucz, Vígh, Dankó, Juhász, Tálas, Góman. Cserék: Molnár, Jámbor, Tóth, Patatocs, Ölbei, Gyuró, Dosztál.

Gólszerzők: Balla, illetve Kurucz, Víg, Boronyai.

A Sárbogárd A csoportban játszott találkozó: Nagykarácsony–Sárbogárd 1–4.

Mergl István a nagykarácsonyiak szakvezetője: – Egy remek sárbogárdi csapattal játszottunk, jól szolgálta a felkészülésünket. Építjük tovább a csapatunkat, és bízunk a minél jobb tavaszi szereplésben.