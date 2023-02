Dunaújváros - Az eredmények azonban közel sem tükrözik az együttesek pontos erejét, hiszen a felkészülési szakaszban olyan taktikákat, csapat-összeállításokat is kipróbálnak, amit a bajnokság alatt élesben már meggondolnának. Így szemlézzük tehát a második fordulót és az edzői értékeléseket.

Dunaújváros A csoport:

Baracs– Kk Grain Kft.-Mezőfalva 2–1 (0–1)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Wolf, Deli, Nagy, Takács, Badi, Kiss, Nagy, Fejes Cs. (Fejes D. 58.), Mészáros (Balogh 66.).

Mezőfalva: Kovács (Antal 41.) – Sági II. J. (Sebestyén 61.), Balázs, Sümegi (Kis 41.), Török, Márki (Németh 41.), Kertész (Sági I. J. 61.), Németh, Kovács K. (Kovács D. 41.), Csontos.

Gólszerző: Nagy (60.), Kiss (68.), illetve Sági II. J. (24.).

A Besnyő (k) magabiztosan győzött a Rácalmás ellen, és holtversenyben a csoport élére állt az Előszállással

Körmendi Zsolt, Baracs: – A felkészülés harmadik hetén vagyunk túl, heti három edzés és egy edzőmeccs van a programban. A keretben nincs változás az új igazolások tekintetében. Próbálunk minél több saját nevelésű játékost beépíteni az utánpótlásból a felnőttekhez. Az edzéslátogatottság a munkahelyi és iskolai elfoglaltságokhoz képest jónak mondható. Átlagosan tizennégy fő vesz részt a gyakorlásokon, ezért egyre jobb a tréningek minősége és a csapat hangulata is. Tavaszi célunk a dobogón végezni a másodosztályban. Nehéz dolgunk lesz, mivel ellenfeleink tudtak erősíteni az eltérő pénzügyi lehetőségek miatt. Mi inkább az utánpótlásunkra próbálunk támaszkodni, a foci szeretete miatt és a csapatért vannak velünk.

Villám Balázs, Mezőfalva: – Továbbra is több formációt próbálgatunk. A taktikai elképzelésben nincs változás. A keret erőnlétileg is rendben van. Talán a cserék most nem úgy sikerültek, ahogy elterveztük. A csapathoz két új focista érkezik próbajátékra. Kovács Dominik Kulcsról, Mazán Balázs Soltról kopogtatott be a csapathoz. Dominik még kérdőjel, melyik poszton kap szerepet. Balázst a középpályán irányítóként több poszton is bevethetőnek gondoljuk.

Adony–Ercsi 0–6 (0–3)

Adony: Budai – Vukaljovics (Mónos 64.), Hodula (Král 64.), Kaló (Strasszer 41.), Erdei (Virág 41.), Hegedűs, Bognár, Tatár, Balogh B.

Kiállítva: Bognár (47.).

Dunaújváros B csoport:

Besnyő–Rácalmás 5–2 (2–0)

Rácalmás: Farkas – Illés, Hornyák, Pásztor, Bartók, Juhos, Balogh, Molnár (Hatvanyi 41.), Pinte, Szeitz (Horváth 41.), Németh.

Gólszerző: Lepsényi (21., 39., 60.) Kurucz (46.), Juhász (56.), illetve Balogh (48.), Horváth (79.).

Huszár Péter, Besnyő: – Négy hete edzünk egy kis műfüves pályán többnyire. A keretlétszámmal megvagyunk, egy középpályásunk ment el és két támadó érkezett.

Körmendi Zsolt baracsi edző bízik a tavaszi jó szereplésben

Boncz Gábor, Rácalmás: – Nagyon foghíjas gárdával futottunk ki a pályára, és ez meg is látszott a játékunkon. A két találatnak örülünk, de a helyzetnek nem.

Kulcs–Előszállás 3–4 (2–1)

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh, Godó, Ócsai (Plézer 55.), Cserkuti, Molnár Z. (Seres 78.), Balla, Szabó, Mácsfalvi (Nyárasdy 55.), Horváth (Kozma 43.).

Előszállás: Nagy – Németh (Puskás 63.), Kovalovszky, Béres, Czifra, Kercza (Kovács 41.), Felföldi, Horváth, Kvárik (Bognár 55.), Csuka (Nyári 63.).

Gólszerző: Molnár (5.), Balla (12., 81.) , illetve Horváth (36.), Kvárik (51.), Czifra (66., 78.).

Masinka Csaba, Előszállás: – A félidőig vezettek a kihívóink, a másodikban fordítottunk, ahogy az utóbbi időkben szokás lett a fiúknál, ekkor mindig jobban játszunk. Ugyanez volt a Besnyő ellen is.



Boncz Gábor rácalmási edző foghíjas csapattal kapott ki

Ócsai Norbert, Kulcs: – A felkészülési meccsek továbbra is tökéletesen szolgálják céljainkat. Kezdőcsapatunk újból megnyerte a maga játékrészét, ami bizakodásra ad okot, egy másodosztályú ellenféllel szemben is. A cserék most ismét jól szálltak be, és lendületet vittek a támadójátékunkba. A Besnyő elleni találkozón már a bajnoki meccsekre koncentrálunk. Ezzel véget is ért a játékosok tesztelése.

A sárbogárdi körzetbe sorolt Nagykarácsony könnyed győzelemmel vette a második fordulós akadályt az A csoportban.

Nagykarácsony– Lajoskomárom 3–0 (1–0)

Nagykarácsony: Turi (Farkas 41.) – Fülöp, Kovács D., Mohácsi, Kovács R., Gábris, Gráczer, Barta (Őri 41.), Kőkuti, Horváth. Éliás.

Gólszerző: Kovács R. (14., 46.), Kovács D. (78.).