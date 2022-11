Az idei évre maratoni idényt szabott ki az európai topválogatottak számára a nemzetközi szövetség. A budapesti világbajnokság és a spliti Európa-bajnokság után tegnap elkezdődött a spanyolországi Tenerifén a Világkupa Szuperdöntője. Két dunaújvárosi pólóst is a soraiban tudó magyar válogatott az ausztrálok ellen nyitotta a csoportkört.

Ausztrália–Magyarország 7–9 (1–2, 2–2, 2–1, 2–4)

Ausztrália: Palm – Swadling, Fasala, Halligan 3, Leeson-Smith, Andrews 2, Andrews C. 2, Ridge, Arancini, Williams, Kearns, Ballesty, Longman.

Magyarország: Magyari, Szilágyi, Vályi 1, Gurisatti 1, G. Mahieu, Parkes 2, Máté 2, Keszthelyi-Nagy 3, Leimeter, Hajdú, Pőcze, Garda, Nesz­mély.

Bíró Attila részben megfiatalított kerettel érkezett a tornára, ennek jegyében a 16 éves Hajdú Kata személyében újoncot is avatott a nemzeti csapat. Rebeka Parkes centergóljával indult a találkozó, ezt követően is inkább a magyar csapat akarata érvényesült. A válogatottba visszatérő Keszthelyi Rita újra vezér­egyéniségnek bizonyult, Mahieu pedig rendre szállította a fórokat centerből. Gurisattiéknak többször is megvolt a lehetőségük, hogy stabilizálják előnyüket, ám az ausztrálok rendre felzárkóztak, majd fordítottak is. A záró harmadra döntetlen állással (5–5) fordultak a felek. Ekkor magabiztos játékkal 8–5-re ellépett a magyar válogatott, a folytatásban az ausztrálok egy gólt faragtak hátrányukból, így 9–7-es sikerrel indították a szuperdöntőt Gardáék. A találkozót követően Bíró Attila szövetségi kapitány így értékelt a magyar szövetség honlapján:

– Voltaképpen rögvest egy negyeddöntővel indítottuk a tornát. A körülményekre, a szokatlan reggeli időpontra nyilván nem hivatkozhatunk semmilyen tekintetben. Hullámzó volt a teljesítményünk, akadtak jó és kevésbé jó pillanataink, időszakaink. Ami viszont a győzelem mellett a legfontosabb, hogy betartották a lányok a legfontosabb utasítást, ami így szólt: azt szeretném látni a meccsen, hogy minden szegmensében, védekezésben, támadásban is lássam, jobban akarjuk a győzelmet. És ez így volt.

Csütörtök délután 14.40-től a házigazda Spanyolország következik.