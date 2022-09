A csapat vezetőedzője Ábrahámovics Gábor, segítője pedig Uitz Csaba lett, előbbi nemcsak a parton, hanem még a medencében is szerepet vállal. A magyar bajnok, Vad Lajos, a női csapat másod­edzője pedig szaktanácsadóként vesz részt a munkában, aki játékosként és edzőként is kimagasló eredményeket ért el hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

A csapat célja az, hogy idén megvessék a lábukat a jobb és tapasztaltabb klubok között, és az erős középmezőnyben legyenek a bajnokság végén. Az álmaik között természetesen az első osztály szerepel, de talán többen emlékeznek még az ob I/B-ben játszó ­DVSE férfivízilabdázóira, ebben a csapatban pólózott többek között Uitz Csaba, vagy éppen Mihók Attila is, aki most a nők mestereként halmozza a sikereket. Ez a csapat jó mintául szolgálhat a jelenleginek.

Évek óta szerettek volna csapatot, most sikerült

Elsőként Ábrahámovics Gábort kérdeztük a csapat összetételéről és az edzésekről. A vezetőedző elmondta, hogy évek óta szerettek volna együttest szervezni, de ezt a létszám nem tette lehetővé, viszont erre a szezonra ez sikerült. Szerveztek egy csapatösszetartó főzést, ennek keretében ismerkedtek meg a tagok egymással. Július végén kezdték el az edzéseket, augusztusban igyekeztek minden nap gyakorolni, de Székesfehérvárról nem mindig tudtak teljes létszámban eljönni a játékosok. Ugyanis a megyeszékhelyről nyolcan érkeztek, így huszonkét felnőtt, és tíz utánpótlástagjuk van. Ebből kell gyúrni egy stabil, tizennégy fős csapatot.