Szerdán délután rendezték a Fejér Megyei Kupa harmadik fordulóját, melyben Mezőfalva – Sárbogárd 1:3, Vajta – Baracs 0:5, Beloiannisz – Sárosd 2:1 végeredmények születtek. Baracs és Beloiannisz tehát továbbléphetett. Utóbbiak elsőosztályú ellenfelüket győzték le, így különösen is nagy érték számukra a hazai közönség előtt kivívott győzelem.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Sárbogárd: Az első félidőben két büntetőt is megítélt a vendégek javára Závotka Csongor játékvezető. Az elsőnél még védett Kovács Ádám mezőfalvi kapus, de a 28. percben a második sárgáját begyűjtő és ezzel a kiállítást is kiharcoló Kis Csaba utáni tizenegyest már nem védhette. Bencze révén így Sárbogárd szerzett vezetést a szünetig. A második körben jóval pontosabb és harcosabb Mezőfalvát láthattunk, aminek eredményeként egy szögletből visszapasszolt labdából Török lőtt hatalmas bombát a jobb hosszúba az 52. percben. Az 59. percben azonban újabb nehéz hazai pillanatokat követően Horváth újra Sárbogárdot juttatta előnyhöz. 1:2. A hátralévő időben Mezőfalva mindent megtett az egyenlítés érdekében. A fáradtság és a nagyobb játékerő végül a vendégeknek hozott továbbjutási lehetőséget. Horváth a 81. percben második góljával állította be az 1:3-as végeredményt.

- Mezőfalva, Villám Balázs edző: Egyéni hibából kerültünk emberhátrányba. A második félidő játékával teljesen elégedett vagyok. Tíz játékossal is tudtunk gólt szerezni. Az eredmény tanulsága: A magasabb osztály ellen az adódó néhány lehetőségeinket be kell rúgnunk.

Mezőfalva: Kovács, Sági, Villám, Sümegi, Kis, Török, Czári, Balogh, Kertész, Antal, Kovács. Cserék: Sebestyén, Nagy, Csontos, Antal.

Sárbogárd: Nyári, Gráczer, Horváth, Mayer, Luczek, Bencze, Glócz, Horváth, Vagyóczki, Kindl. Cserék: Demeter, Kovács, Gyuricza, Huszár, Glócz, Kisari.

Gólrúgók: Mezőfalvától Török Dávid. Sárbogárdtól Bencze János, Horváth Ádám 2.

Vajta – Baracs:

Az első félidőben csak egyszer zörgött a vendéglátók hálója. A pihenőt követően azonban kinyílt a gólzsák és négyszer is baracsi találatnak örülhettek a vendég szurkolók. A mérkőzést Körmendi Zsolt baracsi edző így értékelte:

- Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, és az egész mérkőzésen érezhető volt az osztálykülönbség.

Gólszerzők: Kiss Norbert, Balogh Dávid 2, Badi Kristóf, Áldott Bence.

Beloiannisz – Sárosd: Akár egyfélidős meccsnek is nevezhetnénk a mérkőzést, hiszen a hazaiak már az első negyvenöt percben beállították a végeredményt.

Baracs (s) a Vajta otthonában sima játékkal, megérdemelten győzött



- Beloiannisz, Ruzsás László edző: A találkozó eredménye nekünk és a falunak is nagy ünnepséget jelentett a meccs végén. Az első gólt tizenegyesből rúgtuk, majd ellenfelünk szögletből fejes góllal egyenlített. Erre mi azonnal tudtunk válaszolni. Csatárunk egy az egyben megverte a védőt és null szögből beverte a győztes gólt. Hatalmas nyomás nehezedett a csapatra, mert ez a fiatal Sárosd kitűnő kondiban van és egyre csak jöttek ránk. Mi kontrákkal próbáltunk operálni és ez be is jött. Rengeteg néző követte az eseményeket a helyszínen. Óriási hangulatban sikerült megye I. osztályú ellenfelünket megverni. A folytatásban minden fellépés már öröm lesz.

Gólszerzők: Balla Patrik, Schnierer Balázs. Sárosdtól Reicheld Alex.

Beloiannisz: Juhász, Vizi, Baka, Balla, László, Balogh, Schnierer, Fülöp, László, Rizojanisz, Nebucz. Cserék: Gyuró, Egervári, Molnár, Kiss, Tóth, Matizevics.