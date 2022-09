Örülhettek a hétvégén az adonyi szurkolók, mivel két vereség és egy döntetlen után végre győztesen ünnepelhetett Kálozzal szemben a Duna menti csapat. Nagyobb gólkülönbség ebben a fordulóban a Nagyvenyim–Kisláng találkozó kivételével most nem született.

KK Grain Kft.-Mezőfalva– Nagykarácsony 3–3 (2–2)

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II József, Balázs, Sümegi, Kis, Török, Balogh D. (Sági R. 59.), Balogh I. (Kertész 85.), Németh L. (Villám 59.), Kovács K., Csontos (Kovács B. 46.).

Nagykarácsony: Turi – Fülöp (Őri 74.), Kovács D., Horváth B., Mohácsi – Rezes (Bakos 68.), Kőkuti T., Berta, Gráczer Bálint (Kovács R. 68.), Éliás, Gábris.

A mérkőzés alatt többször vezetett a hazai csapat, de a vendégek nagy hajrával egyenlíteni tudtak. A Mezőfalvának ezúttal is sok helyzete adódott, azonban ezek nagy része kimaradt. A Nagykarácsony ilyen szempontból jobb aránnyal rendelkezett, aminek köszönhető az egy pontja.

Lássuk a történéseket. A 14. percben Sági II volt eredményes egy szögletből belőtt labdával. A 18. percben a kapust is kicselezve ismét Sági II került jó helyzetbe, de önzetlenül passzolt Baloghnak, aki nem hibázott, így már két góllal vezetett a Mezőfalva. A 28. percben Gábris közelről szépített, majd a 37. percben Kovács Dávid egyenlítette az esélyeket.

A szünetet követően a 66. percig várhattunk az újabb találatra, mikor Sági II egy bedobást követően a jobb oldalról, hatalmas gólt lőtt. A Mezőfalva azonban nem tudta megőrizni az előnyét, és Kovács Roland a 79. percben bal oldali támadásból újra egalizálta az állást, amivel be is biztosította csapatának az egy pontot.

Villám Balázs, Mezőfalva: – Ellenfelünk százszázalékosan kihasználta a helyzeteket, amit eléjük kínáltunk tálcán. Figyelmetlenségünk, pontatlanságunk és dekoncentráltságunk hozhatott sikert nekik. Mezőnyben sokkal többet tartottuk a labdát, és kreatívabbak is voltunk, de a korábbi hibák most is előjöttek.

Mergl István, Nagykarácsony: – Nagyon jó csapat ellen készültünk, és tudtuk is, mire számíthatunk. A második fél­időben kicsit kinyitottunk, mert menni kellett az eredmény után. Szerencsére sikerült is, és örülünk a pontnak.

Nagyvenyim–Kisláng 1–6 (1–3)

Nagyvenyim: Németh G. – Kovács R., Ferencz, Fodor Sz. (Wadolowski 46.), Nagy K. – Jákli, Fazekas (Kürti 37.), Fehér, Szabó M. (Kiss L. 59.), Gászler (Somogyi 59.), Török Barsa (Fekete 73.). Vezetőedző: Gászler Ferenc

Gólszerző: Jákli (40.), ill. Willerding (16., 70.), Juhász J. (3.), Erdei (14.), Szántai (67.), Varga (87.).

Előszállás–Baracs 0–2 (0–0)

Előszállás: Nagy G. – Kovalovszky, Németh L., Béres, Czifra, Felföldi (Garbacz 83.), Horváth G., Bozsoki, Reichardt (Péter 80.), Csuka (Kvárik 32.), Bognár (Németh F. 46.).

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Áldott (Huber 46.), Prókai, Wolf, Deli, Balogh D. (Mészáros Á. 82.), Nagy E. (Szurma 46.), Takács T., Kiss N., Palkó.

Gólszerző: Szurma (60., 90.).

Masinka Csaba edző, Előszállás: – Voltak reményteljes helyzeteink, főleg az első félidőben. Szünet után azonban a Baracsé lett a mérkőzés. Megérdemelten győzött.

Körmendi Zsolt edző, Baracs: – Végig domináltunk a mérkőzésen. A sok kihagyott helyzet ellenére a csapat higgadt maradt és a hajrában sikerült eldönteni a három pont sorsát.

Adony–Aba Sárvíz 4–2 (3–1)

Adony: Rácz – Bognár, Tatár, Budai, Balogh (Marczinka 84.), Kaló (Boronyai 58.), Virág (Tamon 74.), Tóth, Kőkuti, Hodula (Erdei 58.), Fábián. Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Gólszerző: Bognár B. (9., 45., 69.), Hodula V. (30.), illetve Réti (23., 61.).

A forduló további eredményei: LMSK–Szabadbattyán 1–0, Káloz–Beloiannisz 0–0, Polgárdi–Seregélyes 3–1.

