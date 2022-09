A hazaiak szerették volna elfeledtetni az előző forduló csúfságát, amit a Mad Dogstól elszenvedett 13–2-es vereségük jelentett. Bár a vendégek is kikaptak a nyitányon, az ő céljuk is az első győzelem megszerzése volt. Különösebb fogadkozás nélkül láttak munkához, aminek az alábbi eredménye született.



Tolna-Mözs– Dunaújváros Futsal 4–8 (1–3)

DF: Bán – Ivacs, Csányi, Boldizsár, Godslove. Csere: Cseresnyés (kapus), Váradi, Kovács, Dobrovitz, Szili, Németh. Edző: Tóth Árpád.

Az első félidőben a hazaiak rögtön jelezték, hogy komolyan veszik a terveiket, hiszen elszántan kezdték a mérkőzést. Az első húsz percet szikrázóvá is tették. A nagy akarásból nehéz lett volna barátságos összecsapást varázsolni. Ezt a játékrészt jól jellemzi a Fürstnek, Vadasnak és Keszthelyinek kiosztott sárga és a Gödörnek ítélt piros lap is.

Az első találatot Csányi révén a Dunaújváros szerezte. A második már egy öngól lett, amit Gödör neve mellett jegyeztek fel. A helyzet annyira kemény volt, hogy a játékos akkor kapta meg a piros kártyáját is. Egy biztos, ha a vendégek függetlenítik magukat a feszült helyzettől, a sok ígéretes helyzetükkel már ebben a játékrészben eldönthették volna a meccset. Jellemző módon a kiállítást követően Paksi szépíteni tudott, ezzel lett a félidei állás 1–3.



A folytatásban a Tolna-Mözs érthető módon továbbra sem adta föl törekvéseit. Ezzel párhuzamosan stabilabbá váltak a csapatok, igyekeztek a helyzetkihasználásukat pontosabbá tenni. Izgalmas csata alakult ki, hiszen a 29. percre Paksi és Vadas góljaival a hazaiak már beérték ellenfelüket. Az újvárosiak szerencséjére Boldizsár ismét megszerezte a vezetésüket, de jókedvüket a mesterhármast produkáló Paksi csillapította, 4–4.

Az utolsó hét percben a Dunaújváros Futsal játékosai beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, Godslove, Ivacs, Boldizsár és Németh zsinórban meglőtt góljaival bebiztosították a győzelmüket.

– A győztes meccset nem kell megmagyarázni! – összegezte a tényeket Tóth Árpád, a csapat edzője, aki szerint a csapata rengeteg gólhelyzetet dolgozott ki, aztán zsinórban ki is hagyta azokat.

– Egy agyonnyert bajnokit tettünk izgalmassá, ezért bőven lesz mit csinálnunk a heti edzéseinken a következőkben – tette hozzá.