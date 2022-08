Előszálláson az LMSK próbálkozott a pontszerzéssel, Masinka Csaba legénysége azonban remek játékkal csak egy szépítő gólt engedett a vizitálóknak. A forduló meglepetése a Polgárdi–Nagykarácsony-meccs volt, Mergl István csapata vereséggel utazhatott haza.

A KK Grain Kft.-Mezőfalva–Baracs-találkozón igazi rangadói hangulat uralkodott, mivel a szomszédvári találkozókat mindig nagy érdeklődés kíséri. A Mezőfalva rengeteg helyzetet dolgozott ki az első félidőben, ezek közül a 10. percben ifj. Sági érvényesített egyet. A tizenhatos vonalánál kinn álló kapus felett ívelt a felső léc alá úgy jó negyven méterről. A pihenő után továbbra is mezőnyfölényben játszott a hazai együttes, és a helyzetek számát tekintve is előrébb járt riválisánál. Az 57. percben Balázs Sándor húszméteres, középről megeresztett és a jobb alsó sarokba tartó szabadrúgását Vaszócsik nem érte el, így ezzel megpecsételődött a három pont sorsa. A vendégeknek is voltak reményes támadásai, de azok rendre kudarcot vallottak, pedig még az utolsó percekben is maradtak ki százszázalékos ziccereik.

Mezőfalva–Baracs 2–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – ifj. Sági J. (Sebestyén 88.), Balázs, Sümegi, Kis, Török, Balogh D., Balogh I., Németh (Antal 83.), Kovács (Csontos 83.), Villám (Czári 69.).

Baracs: Vaszócsik – Áldott (Nagy 65.), Prókai (Takács 46.), Deli, Balogh D. (Mészáros 82.), Nagy, Dobrivitz (Somodi 46.), Mészáros, Badi, Kiss, Huber.

Villám Balázs játékosedző, Mezőfalva: – Igazi rangadót játszottunk. Szerencsére sikeresen tudjuk a játékunkat ellenfelünkre ráerőltetni, ami nem nagyon ízlik a csapatoknak, mi pedig ebből profitálhatunk. Rengeteg olyan helyzetünk van, ami kimaradt, ezen sokat kell még dolgozni. Ezen a meccsen inkább rögzített helyzetből szereztük góljainkat. Külön dicséretes játékosaim döntéshozói fejlődése. Továbbra is azt szeretnénk tudatosítani, ha tiszta helyzetbe kerülünk harminc méteren, akkor ne gondolkozzunk.

Az újonc Beloiannisz a Nagyvenyim otthonában tudott nyerni



Körmendi Zsolt, Baracs: – Az első félidőt a lélektelen, pontatlan játékunk jellemezte, bár így is akadtak helyzeteink, amik sajnos kimaradtak. A folytatásban sem tudtunk változtatni a hozzáállásunkon, így sikerült asszisztálnunk a hazai győzelemhez, amely teljes mértékben megérdemelt volt.

Nagyvenyim–Beloiannisz 1–2 (1–0)

Nagyvenyim: Németh – Fodor, Kürti, Szabó, Somogyi, Jákli (Fekete 73.), Fehér, Dorogi, Szabó, Gászler, Török.

Beloiannisz: Jurák – Vizi (Tóth 79.), Baka, Molnár, Balla, László, Balogh (Matizevics 73.), Víg (Schrick B. 90.), Kiss (Schrick D. 46.), Fülöp (László 46.), Nebucz.

Az első félidőben jó játékkal és egy tizenegyesnek köszönhetően megérdemelten szerzett vezetést a Nagyvenyim a 25. percben Jákli jóvoltából. A második játékrészben, az 50. percében kiegyenlítettek a vendégek, a jobb oldali támadásból beadott labdához a hazai kapus még hozzáért, de a hosszú oldalon álló Víg belőtte. A 70. percben Nebucz huszonöt méterről lőtt hatalmas bombájába is beleért Németh, de az a kapufáról bepattant, ezzel be is állította a mérkőzés végeredményét.

Gászler Ferenc, Nagyve­nyim: – A csapat részéről ebben a mérkőzésben azért több volt, de igyekeztünk mindent megtenni a győzelemért. Remek ellenfelet kaptunk, a játékosok harcosak voltak. Ilyen játékkal és jó hangulatú meccsen mindkét fél tekintetében vállalható egy esetleges vereség. Gyönyörű góllal nyertek vendégeink a döntetlen szagú találkozón.

Ruzsás László, Beloiannisz: – Nagy hazai nyomásnak kellett ellenállnunk, de a stabil és bő keretünkkel jól megoldottuk a feladatot. Igazán egyben van most a társaság, és ezt igazolta az eredmény is.

Előszállás–LMSK 6–1 (4–1)

Előszállás: Nagy – Csuka, Kovalovszky, Németh (Balogh 58.), Nyári (Bognár 52.), Béres, Felföldi, Horváth (Vitális 73.), Bozsoki, Reichardt (Péter 76.), Romhányi (Garbacz 76.).

Gólszerző: Felföldi (16., 44., 76.), Béres (30.), Nyári (35.), Bozsoki (40.), ill. Szipőcs (43.).

Káloz–Adony 2–2 (1–1)

Adony: Rácz – Bognár (Marczinka Be. 80.), Tatár, Budai, Hodula, Balogh, Virág, Vukaljovics (Marczinka Bá. 92.), Kaló, Erdei (Boronyai 46.), Kőkuti.

Gólszerző: Tóth (27.,) Demeter (59.), ill. Erdei (18.), Budai (75.).

Polgárdi–Nagykarácsony 4–0 (2–0)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp (Rezes 35.), Gráczer, Őri, Ivacs, Mohácsi, Kőkuti, Horváth, Bakos, Éliás, Gábris (Kovács 46.).

Gólszerző: Tóth (4., 64, 88.), Horváth (öngól 32.),

További eredmények: Seregélyes–Kisláng 1–3, Szabadbattyán–Aba Sárvíz 2–2.