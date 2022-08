Szerdán este játszotta első mérkőzését az olaszországi, szardíniai tornán a magyar női vízilabda-válogatott, soraiban a dunaújvárosi klub játékosaival. Az erőssége alapján mini-Európa-bajnokságnak is titulált torna nyitó- és egyben legkönnyebb mérkőzésére Bíró Attila szövetségi kapitány nem nevezte a DFVE kapitányát, Garda Krisztinát, Magyari Aldát és Vályi Vandát.

Azonban nélkülük is magabiztos siker született, a másik két dunaújvárosi kerettag, Mahieu Geraldine és Horváth Brigitta góljainak is köszönhetően. S eredményes volt Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya is.

Izrael–Magyarország 8–18 (1–5, 4–5, 1–3, 2–5)

A magyar gólszerzők: Faragó 4, Peresztegi-Nagy 3, Szilá­gyi 2, Gurisatti 2, Mahieu 2, Farkas T., Horváth B., Máté, Leimeter, Rybanska.

– Több lehetőséget kaptak ezen a találkozón azok, akik nem játszottak még sokat a csapatban. Tulajdonképpen edzésből, edzésekből álltunk ki erre az összecsapásra, amely afféle rávezetés csupán a torna jóval keményebb folytatására, így a holnapi, görögök elleni összecsapásra. A tornán mindenki szerepet kap, a cél, hogy kiderüljön, kire hogyan lehet számítani – idézte Bíró értékelését a szövetség honlapja. A folytatásban csütörtökön Görögország lesz a következő ellenfél.