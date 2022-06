A kontinensbajnokságra a felkészülés nem ment zökkenőmentesen a ­DKSE tehetsége számára. S nem csak azért, mert a nemzetközi szövetség példátlan döntése értelmében két hónappal előrébb hozták a versenyt.

– Július végén lett volna az Eb, aztán teljesen váratlanul, másfél hónapja kihirdették a mostani időpontot. Természetesen emiatt át kellett alakítani a felkészülést, ráadásul előtte még kvalifikációs versenyeket sem rendezhettek nyílt vízben, hiszen nálunk nagyon hidegek még ilyenkor. Éppen ezért uszodában, Hódmezővásárhelyen volt a válogató, azonban a kapitány döntése értelmében, akik tavaly kiemelkedő eredményeket értek el, azok védettséget kaptak, így Hunor is automatikusan tagja lett a keretnek. Ami nagyon jó, hogy így alakult, mert pont ebben az időben szedett össze egy bokasérülést, miután rosszul lépett. Aztán az Eb előtt kétezer méteren magaslati edzőtáborban voltunk három héten át Bulgáriában, ott pedig több napot ki kellett hagyjon felső légúti problémák miatt. Azaz nem volt teljesen zökkenőmentes a felkészülésünk, de nagyon remélem, a verseny jól fog sikerülni – mondta az indulás előtt lapunknak edzője, Szabó Gergő.

Kovács-Seres Hunor és edzője, Szabó Gergő az indulás előtti utolsó edzésen Dunaújvárosban Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A szakember elmondta, nehezítő tényező, hogy mindig két évfolyam szerepel együtt, 2022-re pedig feljebb lépve az U17-be, most az egy évvel idősebbekkel száll harcba Kovács-Seres, illetve a táv is nőtt, már hét és fél kilométert fog úszni. Ráadásul a nemzetközi mezőnyt nézve, vannak kiemelkedő vetélytársak, akik egy évvel idősebbek a DKSE sportolójánál. Például az egyik francia fiú a felnőttek között az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristófot is megelőzte korábban. Tehát most nagyon nehéz feladat előtt állnak, de egyben bizakodóak is. Hunor mindent megtett a siker érdekében, szorgalmas, ezen nem fog múlni semmi. Azért az jó előjel, hogy korábban az izraeli Európa Kupa-futamon, ahol felnőttek között ment öt és tíz kilométeren, nem is akármilyen nevek között állt helyt a DKSE versenyzője.

– Most Portugáliában az egy évfolyammal idősebbekkel kell összemérnie a tudását, de mégsem az elit felnőttekkel. Nyilván, ebből a szempontból más az Eb, de azért lesznek olyan vetélytársak, akik a legmagasabb szinten is bizonyítottak már. Persze, Huni is letette a névjegyét, hiszen tavaly öt kilométeren Európa-bajnok lett, de akkor ő volt az idősebb az évfolyamban, akkor a 2006–2007-es születésűek voltak együtt, most meg a 2005–2006-osok. Jövőre, ha megint sikerült kijutnia, akkor viszont már ismét ő lesz az idősebb – tette hozzá Szabó Gergő.



Ami a konkrét célokat illeti, a mester nem szeret előre kinyilatkoztatni. Persze, bízik a dobogóban, pontszerző helyben, hisz’ komoly munka áll tanítványa mögött, aki mentálisan és fizikálisan remek formában van. Ez biztosan nem lesz akadálya a jó szereplésnek, de azért akad még egy nehezítő körülmény. Az óceán ugyanis csak tizenhét fok körüli, azaz nagyon hideg és még esőt is jósolnak, illetve nagy hullámok várhatók. Egyelőre úgy néz ki, neoprén ruhában kell úszniuk, ami ilyen vízhőfoknál kötelező. Viszont Hunor olyan versenyen még nem szerepelt, ahol szüksége lett volna rá.



– Ezek mind olyan körülmények, amiket ha jól reagál le, akkor nagyon szép szereplést tud nyújtani. Ismerem a képességeit, hogy ez benne lehet. Fantasztikus eredményeket tudhat maga mögött, de óvatos vagyok a jósolgatásokkal, és terhet sem szeretnék rá tenni, de vannak bizonytalansági faktorok. Úszott már nagy hullámok között, meg húszfokos vízben, de óceánban és ilyen ruhában, mint mondtam, nem. S van, akit zavar a feszes, szűk dressz, ez is befolyásolhatja a futamot. Ezek mind új kihívást jelentenek, de attól lesz valaki igazán nagy úszó, ha az adott körülményhez könnyen és gyorsan tud alkalmazkodni és reagálni. Hunor eddigi pályafutása alatt azt bizonyította, alkalmas erre, reméljük, most is így lesz. Amit lehet, mi megtettünk, annyit dolgozott, sportolóm megérdemel egy kiváló eredményt. Egyébként nekem is újdonság lesz a futam, mert ezen a távon már van frissítés, ott fogok állni kabátban egy imbolygó platformon másfél óráig, hogy egy horgászbotról belógassam a kulacsot a három kör alatt. Persze ez minimális próbatétel Hunoréhoz képest, de ha egy szép eredménnyel zár, bizony örömömben belemegyek az óceánba neoprén ruha nélkül is – fogalmazott.