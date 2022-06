Az élet időközben elég távol sodorta Dunaújvárostól, hiszen Heves megyében tevékenykedik. Szinte felsorolni is nehéz a feladatait, hiszen több klubban és szinte minden korosztályban megtalálható: a Hatvani Gigászok, a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola és a Gödöllői Muskétásokban is egyaránt ott van. A Hatvani Gigászokban százketten, az iskolában száznyolcvanan, Gödöllőn pedig hetvenen jégkorongoznak. Orbán Attila, Szőke Attilával és Molnár Mihállyal dolgozik napról Heves megye jégkorongjáért.

Kovács Zoltán (balról) a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke, mellette Orbán Attila Fotó: Hatvani Gigászok

A fent említett számokból kiindulva, nem végeznek rossz munkát, hiszen ennyi gyereket kiválasztani, edzeni nem könnyű dolog.

A Szent István sportiskola a hátországunk. Az intézmény udvarán van egy szabályos fedett pályánk, ez egyedülálló az országban. Az edzések mellett a testnevelés órákon is jégkorongoznak, korcsolyáznak a gyerekek. Létesítményproblémáink nem lesznek, hiszen Hatvanban folyamatban van a jégcsarnok építése és Gödöllőn is elindult egy fedett pálya megvalósításának a projektje.

Orbán Attila már komolyabb eredményekről is be tud számolni.

Az U25-ös B-bajnokságban szereplő női csapatunk megvédte a tavaly először megszerzett bajnoki címét, ahol szinte csak saját nevelésű hatvani játékosokkal álltunk ki, ami szerintem nagy dolog. A következő szezonban lesz U18-as csapatunk, ugyancsak hatvaniakra épülve, kiegészülve jászberényi hokissal. Ezt is komoly sikernek tartom, mert induljunk ki csak abból, hogy vannak olyan klubok, amelyek évtizedes jégkorong-hagyománnyal rendelkeznek és még így is nehezen, vagy nem is tudnak az U18-ban elindulni.

Orbán Attila beszélgetésünk végén kiemelte még, hogy nem csak jégkorongoznak a fiatalok, hanem minden olyan sportot űznek, amelyek segítenek abban, hogy jobb jégkorongozók legyenek. Az iskola keretein belül úsznak, futballoznak is és egyéb sportágakban tevékenykednek, amely a finomhangolást segítik elő a mozgásukban.