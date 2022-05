A dobogósok harcában a Nagykarácsony – Baracs találkozó vendégsikere hozhatott volna bronzot érő pozíciót a Mezőfalvának. Ez meg is született, és utóbbi csapat is játék nélkül nyert, azonban a Polgárdi győzelme Seregélyesen eldöntött mindent, és a bronzérmet számukra.

A Mezőfalva meccs nélkül hozta a pontokat (miután a Szabadegyháza nem állt ki), és jött fel ezzel a negyedik helyre. A sokáig jól szereplő Nagykarácsony pedig lecsúszott a dobogóról az 5. helyre. A középmezőnyben az Előszállás teljesítménye mellé kell tenni piros pontot, mivel az utolsó fordulóra egyet lépett előre, a 6. helyre. Zárásként a Nagyvenyimet verték otthon gólparádéval. Ezen a találkozón nemcsak a gólok játszottak főszerepet, hanem a játékvezető is, aki a vendégeknek osztott ki három piros lapot. A Nagyvenyim a kiállításoknak és egy sérülésnek köszönhetően csak hét emberrel tudta befejezni a mérkőzést.

Kovács Dániel volt az első kiállított a Nagyvenyimből, s még ketten követték Fotók: Horváth László

Előszállás – Nagyvenyim 11–1 (4–1)

Előszállás: Farkas – Csuka, Németh L. (Németh F. 75.), Nyári (Reichardt 46.), Béres, Czifra, Szalai, Mekota (Kovács 75.), Horváth (Kvárik 53.), Bozsoki (Garbacz 64.), Romhányi.

Nagyvenyim: Kis – Csizmadia (Németh 46.), Józsa, Fekete, Áldott, Kovács D., Ráthgéber, Tóth, Tamás, Kulcsár, Török.

Kiállítva: Kovács D. (37.), Tamás (58.), Török (82.).

Gólszerző: Csuka (6.), Mekota (15., 53.), Németh (23.) Czifra (33., 70.), Reichardt (49.), Kvárik (55.), Romhányi (58.), Garbacz (78., 86.), illetve Józsa (2.).



Az első gólt meglepetésre a vendégek rúgták be, de utána hamar fordítottak a házigazdák. A szünet után teljesen elfogyott a Nagyvenyim, és sorra kapta a találatokat.

Masinka Csaba előszállási edző: – Remek futballal búcsúztunk a hazai közönségtől és a hatodik helyen zártunk. Büszke vagyok a csapatra, a fiúkra. Remélhetőleg a következő idény kicsivel jobb lesz.

Kis Norbert Nagyvenyim: – Nem így készültünk a találkozóra és a bíróval sem találtuk meg a szimpátiát. Érzésünk szerint az első csörténél páros piros lap lett volna az igazságos. Utána pedig a két sárga jelentett kiállítást. A második fél­idő nagy részét hét játékossal húztuk ki. Ennek ellenére örülünk, hogy a kiesést jelentő vonalat alattunk húzták meg, és egy stabil csapattal vághatunk neki a következő idénynek.



Nagykarácsony – Baracs 2–4 (0–2)

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp, Kovács D., Kovács R. (Felföldi 60.), Mohácsi, Rezes (Szabó 64.), Kőkuti, Berta, Gráczer, Éliás, Ivacs.

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Prókai, Szurma (Princes 89.), Balogh (Huber 46.), Takács, Palkó, Mészáros, Badi, Salamon, Nagy (Mészáros 66.).



A kék mezes Nagykarácsony csak szépíteni tudott a Baracs ellen

Az első félidőben több helyzet adódott mindkét oldalon, ezekből a vendégek tudtak kétszer eredményesek lenni, Prókai és Balogh révén. A szünetet követően hamar növelte előnyét a Baracs, Prókai a 47. percben már a második gólját szerezte. A 65.-ben Szurma–Huber összjáték eredményeként a negyedik is megszületett. A hazai csapat azonban nem adta ilyen könnyen a pontokat. A 67. percben Éliás, majd rá hárommal Kovács szépített. Összességében a Baracs igen jól játszott, amire a házigazda ezúttal nem találta az ellenszert. A vendégek megérdemelten nyertek.



Mergl István nagykarácsonyi edző: – Nem ilyen befejezésre gondoltunk idehaza. Természetesen gratulálunk az ellenfélnek. Nem ezen a mérkőzésen dőlt el a harmadik helyünk, hanem szezon közben. Azt gondolom, a többi csapatra nézve is ez egy komolytalan bajnokság volt, ahogy a végén ki is derült.





Fehérvári József baracsi elnök: – Győzelemmel zártunk és mellette a tavasz bajnoka cím is minket illet. Egyetlen vereségünk volt csak a Vajta ellen, a többi győzelem. Nyilván ebbe beleszámítanak az elmaradt és félbeszakadt mérkőzések. Úgy érezzük, minden meccsnek a pályán kell eldőlnie, és ennek szellemében álltunk a kezdővonalhoz Nagykarácsonyban is. A jövőt tekintve, továbbra is a másodosztályban kívánunk szerepelni.



Adony – Vajta 3–3 (1–2)

Adony: Králl – Tatár (Tamon 56.), Tóth, Budai, Bagóczki, Koncz (Bognár 72.), Virág (Kaló 72.), Balogh (Vukaljovics 85.), Kőkuti, Hegedűs, Fábián.

Gólszerző: Fábián (42., 63.), Balogh (76.), ill. Rezicska (8., 20.), Szabó (59.)



Boldóczki Sándor adonyi edző: – Jó irányba haladtunk a tavasszal. Az eredmények minket igazolnak, az ötödik fordulótól maximálisan megtették a srácok, amit kértem tőlük. Örülünk, hogy már úgy nyilatkoznak rólunk, jó csapat vagyunk. Ezt bizonyítja a bajnok Vajta elleni döntetlenünk is. Külön dicséret illeti a fiúk teljesítményét, hogy hátrányból is fel tudtunk állni.



Gróf András vajtai edző: – Fiatalos, jó küzdőszellemben játszó csapattal mérkőztünk, gratulálunk ellenfelünknek a pontszerzésért.

A vajtai folytatásról Vinklár László vezetőségi tagtól kaptunk információt, miszerint ősszel az első osztályban fognak pályára lépni.

További eredmények: Aba Sárvíz – LMSK 4–1, Seregélyes – Polgárdi 1–4, Szabadbattyán – Káloz 4–3.



A bajnokság végeredménye