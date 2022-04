A Vajta II csak a Baracskával szembeni elmaradt mérkőzés miatt csúszott le a dobogóról, így a Sárszentágota a saját mérkőzésének behúzásával rövid ideig joggal birtokolhatja a harmadik helyet. A Kulcs Alapon próbált gólt lőni, de nem ment a csapatnak. A másik körzetünkhöz tartozó csapat, a Rácalmás pedig a sok kihagyott helyzettel magát verte meg Nagylókon. Besnyőn a tizenegy játékossal felálló Dég a 9–1-es hazai vezetés és a két kiállítás után a 61. percben elfogyott.

Alap – Kulcs 2–0 (1–0)

Alap: Szopori – Bölcskei, Vargyas, Dombi, Kaszás, Lakatos, Bölcskei, Bauer, Bauer, Kaszás, Takács. Csere: Major, Cseke, Kiss, Fenekes, Szalai.

Kulcs: Murvai – Godó, Völcsei, Cserkuti, Molnár, Mácsfalvi, Pinczés, Erdélyi, Balla, Lencsés, Gászler. Csere: Biró, Seres, Simon, Plézer, Horváth, Kis.

Gólszerző: Kaszás (40.), Kiss (92.).

A találkozóról Horváth László kulcsi tréner adott tájékoztatást.

– Jól kezdtünk, sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, amik azonban rendre ki is maradtak. A hazai csapat ajándék szabadrúgásból szerzett vezetést. A második félidőben teljesen beszorítottuk a vendéglátókat. Ennek ellenére egy kontratámadásból a mérkőzés végén megszerezték a második gólt is a hazaiak. Sajnos a jó játékunkkal kikaptunk. Tanulság, gól nélkül nem lehet győzni! Egyébként meg kívánom jegyezni, helyzetünket a kritikán aluli játékvezetés is rontotta.

Nagylók – Rácalmás 2–0 (1–0)

Nagylók: Leszák – Berényi, Szekeres, Kovács, Szekeres, Killer, Killer, Kulcsár, Szabó, Varga, Kovács. Csere: Varga, Határ, Varga, Hechlov­szki, Virág.

Rácalmás: Tóth – Szántó, Hatvany, Juhos, Nagy, Balogh, Suplicz, Kovács, Bartók, Gergelyfi, Illés. Csere: Farkas, Szabó, Fodor, Pinte.

Gólszerző: Killer (30.), Kovács (60.).

A mérkőzést a vendégek szemszögéből Boncz Gábor rácalmási edző értékelte lapunknak.

– A kiegyenlített találkozón bennünk maradtak a lehetőségek. Sajnos a csapat összeállítása sem a legideálisabban alakult, ugyanis abban a műszakbeosztások, valamint a húsvét is közrejátszott. A Nagylók jobban koncentrált, szabadrúgásból és egy középen vezetett támadásból szereztek két szerencsés találatot.

További eredmények: Besnyő – Dég félbeszakadt, Vajta II – Baracska elmaradt, Cece – Sárszentágota 0–3, Velence – Beloiannisz 2–4, Ráckeresztúr – Tác-Csősz 5–0, Dinnyés – Lajoskomárom II 3–4.

A bajnokság állása