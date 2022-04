A selejtező csoportját megnyerő magyar együttes csak az elődöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe, ahol szombaton az olimpiai ezüst­érmes házigazda spanyolok – a negyeddöntőben a görögöket győzték le – vártak az ötkarikás bronzérmes válogatottra. A két csapat a legutóbbi olimpián, világbajnokságon és Európa-bajnokságon is összekerült a négy között, mindegyik alkalommal a spanyolok diadalmaskodtak.

Az öt dunaújvárosi kerettag közül Gurisatti Grétára nem számíthatott a kapitány, aki a kétkapus edzéseken sérült meg. Így Garda Krisztina, Szi­lá­gyi Dorottya, Horváth Brigitta és Mahieu Geraldine kapott szerepet a meccsen, ami 12–12-es döntetlennel zárult, pedig az első két negyed után 8–3-ra vezettünk. Így büntetők következtek, amit végül 7–6-ra a spanyolok nyertek meg.

– A harmadik negyedben kicsit megnyomták a hazai pályát, különben azt mondom, a végeredménytől függetlenül közel járt a tökéleteshez a játékunk – értékelt a szövetség Facebook-oldalán Bíró Attila szövetségi kapitány. – Ilyen fórkihasználás, ilyen hátrányvédekezés párját ritkítja. A spanyol csapat erejét jelzi, hogy így se tudtuk megverni őket, a ­meccs döntetlen lett, amire büszkék kell, hogy legyünk. Ezzel a játékkal, ezzel a csapattal jó néhányan bizonyították, hogy itt a helyük, és remélem, tovább tudunk fejlődni akár már az olaszok ellen – tette hozzá.

Magyarország – Olaszország 9–10 (2–2, 1–3, 4–2, 2–3)

Magyarország: Kiss A. Magyari (kapusok), Szilágyi 2, Vályi 1, Szegedi, Horváth, Mahieu 1, Máté 1, Dömsödi, Leimeter, Rybanska 3, Faragó, Garda 1.

Az olaszok 3–3 után elléptek a harmadik negyed elejére 6–3-ra, azonban a csapat nem adta fel, Garda és Szilágyi vezérletével már nálunk volt az előny, 7–6. Az utolsó negyedben 9–7-re is vezettünk, aztán az olaszok egymás után lőttek három gólt, így végül megszerezték a harmadik helyet. Ugyanakkor mindkét csapat megszerezte a részvételi jogot a világliga döntőjére. – Ahogy a spanyolok ellen az elmúlt évek egyik legjobb játékával értünk el döntetlent, vasárnap az elmúlt évek leggyengébb produkciójával kaptunk ki. Azért benne volt a csapatban, hogy az olaszokat meg lehet verni, de most ez már a vb-re marad, ami előtt ez volt az utolsó ilyen szintű hivatalos meccsünk – mondta a kapitány.



Sorsoltak az idei horvátországi Európa-bajnokságra



Az Európai Úszó Szövetség (LEN) szombaton kisorsolta a spliti Európa-bajnokság csoportbeosztását. A Bíró Attila irányította női válogatott Németországgal, Horvátországgal, Görögországgal, Hollandiával és Romániával játszhat az A csoportban.

A magyar férfiak együttese a D csoportba került, ahol a tokiói olimpián aranyérmes, illetve 2012-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban is kontinensbajnok szerbeken kívül még Izraellel és Szlovéniával ütközik meg. Izrael először szerepel az Eb-n, Szlovénia pedig az ukrajnai háborús helyzet miatt kizárt Oroszország helyére került a mezőnybe.

A horvátországi kontinensbajnokságot augusztus 27. és szeptember 10. között rendezik meg.