Nem sokat pihenhetett a hétközi kupagyőzelem után a felnőtt együttes, mely ma már a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzéssel folytatta a bajnoki küzdelmeket. A találkozón a tabella ötödik helyén álló vendégek számítottak valamivel esélyesebbnek, s jobban is vágtak neki a csatának, mert öt perc alatt négy gólt szereztek úgy, hogy a mieink csak egyszer tudtak kapuba találni (1-4). A nagy rohanásban valamelyest javult ugyan a Kohász védekezése, de támadásban sok volt a hiba, a kihagyott helyzet, így 1-5-ös hátrányban már időt kellett kérnie Vágó Attilának a 9. percben, írja a kohaszkezi.hu.

Ez sem segített sajnos, mert az ellenfél kapuja előtt továbbra is jöttek a bosszantó hibák, melyekből könnyű gólokat lőtt az ellenfél, így hiába törte meg a közel tízperces hazai gólcsendet Farkas Johanna, már 7-2-re vezettek a vendégek a 13. percben. A mieinktől továbbra is csak Farkas tudott kapuba találni a félidő derekáig, s bár négy gólja után Kukucska és Bulath is felírta magát az eredményjelzőre, a védekezés ismét nagyon visszaesett, ezért a 19. percben újra magához kellett hívnia játékosait a hazai szakvezetésnek (6-13).

Forrás: kohaszkezi.hu

Az ilyenkor rendelkezésre álló egy perc alatt sikerült is valamelyest rendezni a sorokat, ám hiába Farkas és Szalai találatai, öt gólnál közelebb sajnos nem tudtunk kerülni a vendégekhez (9-14). A félidő hajrájában felváltva szerezték góljaikat a felek, de az utolsó percekben már nem változott a játék képe, így a kevesebbet hibázó Mosonmagyaróvár vonulhatott 19-13-as fórral a pihenőre.

A játék minden elemében óriási javulás kellett volna a mieinktől ahhoz, hogy szorossá tudják tenni a meccset, s bár az első gólt ismét a vendégek szerezték, a folytatásban Bulath, Szalai, Borgyos és Farkas is mattolta Szemereyt, s a 36. percre újra nyíltabb lett a meccs (17-20). Egy újabb kivédekezett mosonmagyaróvári támadás után Bulath Anita kapott a bokájához, majd bicegett le a pályáról, s bár visszatért hamar, egy kiállítás miatt szinte azonnal ülhetett vissza a kispadra.

Farkas ugyan visszahozta kettőre a mieinket, de egy eladott labda és két kihagyott ziccer után is betaláltak a vendégek, így ahelyett, hogy még feljebb zárkóztunk volna, ismét meglógott az ellenfél (18-23). Itt sajnos meg is tört a mieink lendülete, így a vendégek biztosan tartották hol négy-ötgólos előnyüket (21-26). A záró tíz perchez érve próbált indítani nagy hajrát a Kohász, Borgyos, Farkas és Kukucska találataival sikerült visszajönni kettőre, s újra megnyílt az esély a pontszerzésre (25-27). Tovább azonban nem jutottunk, mert a véghajrában jól koncentrált a Mosonmagyaróvár is, így hiába Szalai utolsó másodpercekben szerzett duplája, a vendégek végül 30-29-es sikerrel vitték el a két pontot Dunaújvárosból.

DKKA - Motherson Mosonmagyaróvári KC 29-30 (13-19)

DKKA: Bartulovic - Kukucska 3, Weisheitel, Nick 1, Bulath 2, Szalai 5, Farkas 10. Csere: Wéninger (kapus), Agócs, Borgyos 6, Kazai 2, Krupják-Molnár. Vezetőedző: Vágó Attila.