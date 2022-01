Történelmi esemény kezdődött csütüörtökön hazánkban, ugyanis felnőttférfi-világeseménynek még egyszer sem adhatott otthont Magyarország. Most a tizenötödik kontinenstornán huszonnégy csapat küzd meg a végső helyezésekért a hazai és szlovák helyszíneken. A magyar válogatott a húszezer férőhelyes vadonatúj budapesti arénában szerepel végig, a csoportunkban a hollandok, a portugálok és az izlandiak szerepelnek még.

FRISSÍTÉS: Hollandia-Magyarország 31-28 - A magyar férfi kézilabda-válogatott nagy meglepetésre 31-28-ra kikapott Hollandia csapatától a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában, csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban. A hazaiaknál Lékai Máté nyolc, Bodó Richárd hat, Máthé Dominik öt gólt lőtt. Csapatuk védekezésben és támadásban sem tudott kellően hatékonyan teljesíteni, és egyszer sem vezetett az egész találkozón. Ez volt a két együttes 21. egymás elleni mérkőzése, és a hollandok húsz vereség után először nyertek. A magyarok vasárnap 18 órától Portugáliával, kedden 18 órától pedig Izlanddal találkoznak. A csoport első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe. - MTI

Egyébként nem csak a szurkolók részéről volt hatalmas a várakozás, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Kocsis Máté az új tatabányai csarnok szerdai átadásán – ami az Eb tartalék helyszíne – elárulta: napok óta nem alszik.

A válogatott tagjai a bemelegítés előtt „körbeszagoltak” Fotó: TA/NSForrás: Török Attila

– Aggódom is, munka is van vele, szervezünk, éjszakázunk, telefonálgatunk. Nagy dolog ez több szempontból is. Először is, soha nem csináltunk ilyet, Magyarország még soha nem rendezett felnőtt férfikézilabda-Európa-bajnokságot. Másrészt mindezt egy új arénában tenni, harmadrészt van egy nyomás mindenkin, ami jellemzően az eredménykényszerből származik. Ezt nyilván a szakmai alelnök, Nagy László kézben tartja, ahogy a stáb és a szövetség többi alkalmazottja is – idézte a szavait a Nemzeti Sport.

Nos, ez a várakozás már csütörtökön délután is kézzelfogható volt annak ellenére, hogy a meccs – a nyitányon csak ezt az egy találkozót rendezték meg – este fél kilenckor kezdődött. Miközben mi is elintéztük a hivatalos formaságokat, ellenőrizték a média munkatársai számára kötelező PCR-teszteket, bizony már szurkolókba is lehetett akadni a kerítés túloldalán.

– Semmit nem bíztunk a véletlenre, mivel messziről indultunk, időben szerettünk volna megérkezni. Arról nem is beszélve, hogy így kipróbálhatjuk a szurkolói zónát – mondta a debreceni csapat szószólója. Ami ezt a részt illeti, ott már kora délután különböző aktivitásokkal, kézilabdás kihívásokkal várták az érdeklődőket. Gyerekek és szülők egyebek között dobhattak kapura, mérték az emelkedésüket, reflexüket, közös fotóra kerülhettek a válogatott tagjaival. Már itt is az ország minden szegletéből érkező emberekkel lehetett összefutni, valaki például a DKKA játékosa, Szalai Babett mezét magára húzva érkezett. Aztán inkább már könnyebb volt azt fejben tartani, mely várost, települést nem láttuk felírva a magyar zászlókra, a sálakra, a pólókra.

Dunaújvárosból is érkeztek szurkolók a magyar válogatott első meccsére

Egyébként korábban a közösségi médiában alakult szurkolói csoportban számos dunaújvárosi is jelezte érkezését, többen a B-közepet erősítendő. Azt felemelő volt olvasni, aztán pedig látni is, hogy ezúttal nem számít, ki veszprémi, szegedi, fradista vagy éppen Kohász-drukker, mindannyian együtt és közösen szurkolnak az Eb-n, kifejezve a nemzet egységét, ami a csapat mögött áll. Egyébként nem egy futballszurkoló is érkezett, tapasztalatával és hangjával erősítendő a vezérszurkolókat. „Remélem, mindenki átérzi, hogy mekkora sporttörténelmi pillanat részese lehet, és felemelő lesz, amikor 20 ezer torokból egyszerre hangzik fel a magyar Himnusz” – szólt az üzenet az említett csoportban.

A szurkolói zónában számos aktivitás várja a nézőket Fotó: GP

Aztán egy órával a mérkőzés kezdete és a megnyitó show-műsor előtt már dübörgött a „Hajrá, magyarok!”, szóltak a dobok és a dudák! Már ekkor is libabőrös lett az ember, így minden adott volt ahhoz, hogy felejthetetlen pillanatok várjanak ránk, reméljük, a csapat eredménye is rászolgált erre.