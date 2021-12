Ez a korosztály még keresztben játszik a pályán, ezért a három harmad mindegyikében zajlanak majd a küzdelmek. Szombaton 8.45-kor kezdődnek a találkozók, a Dunaújvárosi Acélbikák „fehér” csapata is ekkor mutatkozik be, ellenfele az Ifjabb Ocskay Gábor JA lesz. A C csoportban a fenti két együttesen kívül még a cseh Piráti Chomutov, a felvidéki Érsekújvár (Nové Zámky), a Szegedi Hoki Klub és a szlovákiai HK 18 Karpatsky Sokol Pezinok szerepel.