Csütörtökön este kel útra a csapat, hogy a Barcelona melletti Sabadellben péntektől vasárnapig sorrendben a két legerősebb spanyol csapat, az olimpiai ezüstérmesek mellett holland, amerikai, orosz légiósokkal tűzdelt Mataro és Sabadell, valamint az FTC ellen szerezze meg a továbbjutást érő első két hely valamelyikét. Ami Szilá­gyi Dorottya szerint nem könnyű, de nem is lehetetlen kihívás az előző sorozat ezüstérmesétől.

– Nem csak nekünk van félnivalónk, sőt, ezek a csapatok nagyjából hasonló szinten vannak, azaz bárki legyőzhet bárkit, nyilván ez majd a hétvégén kiderül, így van-e. Az biztos, nagy feladat előtt állunk – kezdte a beszélgetést.

Majd felvetettük, az előző sorozatban, amikor másodikak lettek, nem volt annyi légiós a külföldi riválisoknál, illetve többen távoztak a csapattól, akik helyére tehetséges fiatalok érkeztek, illetve kerültek fel az utánpótlásból.

– Ezek persze nehezítő tényezők lehetnek, de úgy gondolom, a fiataloknak sikerült felvenniük a ritmust, nem félek attól, hogy csak a kezdősorral kell lejátszani a három mérkőzést. Annak ellenére, hogy ez az első felnőtt bajnoki szezonjuk, illetve most debütálhatnak az Euroligában, nem féltem a fiatal lányokat. Vagányok, eddig helytálltak, bízom benne, Spanyolországban is így lesz. Persze, egy másik szint, de Mihók Attila is bízik bennük, nem látom, hogy félnének a feladattól, inkább örülnek, hogy itt is bizonyíthatnak.

Szilágyi Dorottya tudja, sok hiba ilyen szintű ellenfelekkel szemben nem fér bele a játékba <br> Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A bajnokságban eddig két rangadót játszott a csapat, a BVSC-t simán legyőzte, a Fraditól egy utolsó másodperces góllal kikapott, utóbbiakkal vasárnap ismét összecsap.

– A bajnoki meccsből ne induljunk ki, mert tudni ki kell, legjobbunk, a csapatkapitány Garda Krisztina előző héten beteg volt, csak egyet tudott velünk edzeni. Nehéz, ha egy vezérszerepű játékos nincs olyan formában, amire lehet építkezni. Remélem, akkor jött a pofon, amikor kellett, de nagyon elszomorító volt, hogy az utolsó másodpercekben ítélt kiállítással és góllal kaptunk ki. Azért sokkal jobb csapat vagyunk, de intő jelnek vehetjük, hogy nem lehet ilyen hibákat véteni. Visszanézve a találkozót, három ajándékgólt adtunk nekik. Na, most ha az Euroligában tovább szeretnénk jutni, mert mi más lehet a cél, akkor ezek nem fognak beleférni. Nemhogy három, egy sem. Azért nagyon várjuk, hogy a Ferencváros ellen, nemzetközi bíráskodás mellett jobban tudunk-e érvényesülni. Egyébként ha bármit is akarunk, akkor ellene kötelező a győzelem, és a leginkább megfogató. Papírforma alapján a Mataro gyengébb, mint a Sabadell, de ezt ne nézegessük, akár a napi forma is dönthet és boríthat várakozásokat – hangsúlyozta.

A beosztás alapján a két spanyol csapat egymás ellen játssza az utolsó meccset, így akár úgy is alakíthatják az eredményt, a gólkülönbséget, hogy adott esetben kettejük továbbjutását eredményezze körbeverés esetén.

– Persze, nehéz lenne kezelni, ha két győzelemmel „kigolyóznak” minket, de szeretném azt gondolni, vannak olyan sportszerűek, ilyenen nem gondolkodnak. Ám erre van egy biztos ellenszer, ha a legjobb formánkat, sőt, extrát nyújtunk, akkor mindhárom meccsünket megnyerhetjük, akkor azt csinálhatnak, amit akarnak – tette hozzá.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy szerdán elkészült a Magyar Kupa négyes döntőjének sorsolása, amit Sopronban rendeznek meg jövő hét szombaton és vasárnap. A húzás alapján már az elődöntőben megtartják a finálét, ugyanis a DFVE az UVSE-t kapta. A másik ágon a Szentes és az Eger találkozik.