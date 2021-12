Ez a teljesítmény azért figyelemre méltó, mert az előző bajnokság végén a kiesés elkerülése volt a cél. Az újvárosi gárda negyvenöt pontot gyűjtött ebben a félévben. Tizenhárom alkalommal győztesen hagyta el a játékteret, hat esetben játszott döntetlent, és csupán egyetlen alkalommal szenvedett vereséget.

A vezetőedző, Varga Balázs összességében elégedett csapata teljesítményével, de látja azt is, hogy milyen területeken lehetne még előre lépni.

– A folyamat már a tavasszal elkezdődött, amikor a bajnokság hajrájában átvettem a szakmai munka irányítását a csapatnál. Sikerült győztes mentalitású, támadó játékfelfogást megvalósítani, ami tetszett a játékosoknak. A nyáron Villám Balázs, Balogh Ádám, Papp Máté, Jakab Dávid és Molnár Sándor személyében meghatározó játékosok érkeztek, ami jókora erősítést jelentett. Igaz, voltak távozók is, akik közül Vadász Viktor és Kondor Kristóf komoly veszteség volt. A felkészülési mérkőzéseken már látszott, hogy jó irányba haladunk. Az ősszel pedig bebizonyítottuk, hogy alapjáték tekintetében mi vagyunk a legerősebbek – kezdte a beszélgetést.

– A jó rajtot követően azonban becsúszott egy-egy gyengébb produkció….

– Az ősz elején vitt minket a lendület, az első tíz fordulóban nem volt probléma, de aztán jöttek a sérülések, ­betegségek, illetve eltiltások. Gondot okozott, ha egy-két alapember kiesett a védelemből. Az is igaz, hogy az ­ellenfelek is jobban felkészültek belőlünk, így nem tudtuk ugyanazt játszani. Érdekesség, hogy mi szereztük a legtöbb gólt, mégis van hiányérzetem a támadójátékunkkal kapcsolatosan. A Kozármisleny elleni hazai meccset a ­játék képe alapján meg kellett volna nyerni, de egy rangadóban mindig benne van a döntetlen. Legjobban azonban a Vác és az MTK elleni hazai döntetlenek fájnak. Ezeket a meccseket nagyon elrontottuk. Tulajdonképpen az itt ­elvesztett négy pont hiányzik.

– Kiknek a teljesítményével elégedett?

– A kapuban Pokorni Péter rendkívül sokat tett hozzá. A védelemben Báló Tamás kiemelkedőt nyújtott, és Molnár Sándor is bizonyította, hogy miért került hozzánk. A középpályáról Barna Zsoltot emelném ki, aki a csapat egyik vezéregyénisége, motorja, akire mindig szükség van. De ide lehet venni Dorogi Renátót is, aki szinte az összes meccsen pályára lépett. A támadósorban Novák Zsombor tizenegy gólig jutott, de voltak nehezebb időszakai. Amennyiben mentálisan erősödik, akkor még jobban az együttes hasznára lehet. Feltétlenül ki kell még emelni Tóth Ákost, aki ugyan csak öt gólt szerzett, de több gólpassza van, és rengeteg büntetőt is kiharcolt. A jók közé tartozik még Papp Máté, valamint Jakab Dávid, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. A fokozatosan egyre több játéklehetőséget kapó nagy tehetség, Székely Benedek is fontos gólokat szerzett az őszi szezon során. A többieknek voltak jobb, illetve kevésbé jól sikerült időszakaik. Az ilyen ingadozások miatt nem tudtunk végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Azt is el kell azonban mondani, hogy vannak olyan játékosok, akiktől sokkal többet várok.

– Miként alakulnak a csapat elé kitűzött célok?

– Mindenképpen szeretnénk a keretet megerősíteni. Én úgy gondolom, hogy a hét pont hátrány ledolgozható. Nem tartom lehetetlennek az első hely megszerzését. Különösen úgy, hogy a tavaszi második játéknapon a Kozármisleny vendégeként lépünk majd pályára. Egy győzelem esetén jelentősen szűkülne a távolság a két csapat között. Az őszi szereplésünk alapján megnőtt az étvágyunk, merünk nagyot álmodni.

– Milyen menetrend szerint készülnek majd a tavaszi folytatásra?

– A szekszárdi mérkőzést követően három hét pihenőt kaptak a keret tagjai. Karácsony után viszont már egyéni edzésterv szerint készülnek otthon. A közös munka január 3-án kezdődik. Hat hét alatt összesen öt edzőmérkőzést játsszunk majd. Az ellenfeleink a következő csapatok lesznek: Veszprém, Siófok, Bicske, Paks II és Pécsvárad. Bízom a téli felkészülésben. Fontos, hogy a tavaszi nyitányra ismételten jó formába kerüljünk.