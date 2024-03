A koncert első felében a klasszikusok interpretálásában mutatta meg tehetségét az ifjú zongorista. Repertoárja cseppet sem mondható hétköznapinak: Johann Sebastian Bach: h-moll háromszólamú invenció; Joseph Haydn: F-dúr Szonáta, I. Allegro moderato, II. Adagio, III. Presto; William Gillock: Nocturne; Edvard Grieg: Etűd op.73 no.5, Hommage a Chopin; Balis Dvarionas: Nocturne; Frederik Chopin: Asz-dúr Impromtu op.29; Sergei Bortkiewicz: fisz-moll Etűd op.15 no.9; Claude Debussy : 1. Arabesque. A vastapsot bezsebelve emberségből is példát mutatott Bartalos Ádám, ugyanis a színpadról köszöntötte fel születésnapos testvérét, Annát, eljátszva a "Boldog születésnapot..." dallamát. Persze erről tanúbizonyságot tett akkor is, amikor szombaton, a Boldog délután eseményén ő maga is beállt ételt osztani a rászorulóknak.

A hangverseny második felében már társak is szegődtek hozzá, velük együtt mutatta be azt is, amit különösen fontos kedvtelésének tart és jazz zongoristaként is megmutatkozott. Zeneiskolás társai több formációban is muzyikáltak együtt vele a pár tagú alakzattól a teljes színpadot betöltő zenekari formáig. A Small Jan Banddel a következő darabokat adták elő: Benny Goodman: Bei Mir Bistu Shein” , Monk: Blue Monk, Moten: Moten' Swing, Legrand: Watch What Happens, Rollins: Tenor Madness, Hancock: Cantaloupe Island. A zárószámot, Lalo Schifrin: Mannix című szerzeményét a Balogh Zoltán Andrással és Tótin Istvánnal megerősített Szaxofon együttessel közösen adta elő óriási sikert aratva.

Hogy miért gondoltam, hogy fontos volt ez a dátum? Számomra az, hogy egy ilyen fiatal ember bő négyévnyi zongoratanulás után lépes ilyen minőségben, ilyen magabiztossággal színpadra lépni, a kiemelkedő tehetség legbiztosabb jele. Szerencsére nem csak én gondolom így, hiszen Ádám tudását a Zeneakadémia előszbájának számító intézményben is felmérték a szakemberek, és már biztos, hogy következő tanévben a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanulójaként folytja pályafutását.