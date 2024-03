Rockmaraton 2024. - Sick Of It All

Ha meghatározóan kultikus zenekart kell mondani a New York hardcore színtérről, akkor biztos, hogy a Sick Of It All neve az elsők között jutt eszébe a stílus minden rajongójának. A mai napig hatalmas befolyásuk van az egész színtérre: a street knowledge és a queens-i hardcore keresztapái 2024-ben is kíméletlenül az arcodba tolják a tutit, önmagukhoz hűnek maradva. Továbbra sincs megalkuvás csak kőkemény hardcore zene; tőlük a teljes életművön átívelő dalokból álló performanszra számíthatunk, szóval minden SOIA-fanatikust várunk egy circle-pitre júliusban a színpad előtt!

Rockmaraton 2024. - Dog Eat Dog

Biztos sokan emlékeznek a csapat slágereként aposztrofálható „Who’s the King?” című számra, melyet leginkább a fülbemászó szaxofonnyitányról lehetett felismerni. A 17 év után friss lemezzel jelentkező amerikai Dog Eat Dog újra Magyarországra látogat, hogy még nagyobb bulit csapjon a Rockmaratonon. 2023-as Free Radicals albumuk továbbra is a crossover / HC-punk műfaj jegyében született, mely csupa olyan groove-os / nyomulós / dallamos szerzeményt rejt, ami élőben egy szabadtéri környezetben még hatásosabban fog érvényesülni.

Rockmaraton 2024. - RATOS DE PORAO oficial

Brazília rengeteg kiváló zenekart adott a metal / hardcore / punk színtérnek, egyik legrégebbi, a méltán legendás Ratos De Porao formációja. Zenéjük egyaránt ötvözi a thrash metal, HC-punk és d-beat elemeket, hogy minél ütőképesebben átjöjjön a csapat üzenete. Bő 40 éves pályafutásuk során mindvégig megmaradtak az ikonikus underground státuszban, nem is akarnak többnek látszani, mint akik, a lényeg továbbra is az, hogy őszintén elmondják nekünk a véleményüket a társadalomkritikus világszemléletükön keresztül.

Rockmaraton 2024. - Savaria Colonia Hardcore

Rockmaraton 2024. - Social Free Face

Rockmaraton 2024. - Liberal Youth

A hazai hardcore vonalat ki más képviselhetné a Rockmaratonon, mint az idén 30 éves Savaria Colonia Hardcode két alapító zenekara a Social Free Face és a Liberal Youth. Az SCHC mozgalom egy olyan nagyobb baráti közösséget fogot össze a 90-es évek derekától Szombathelyen és annak közelében, amely a hardcore, punk, oi! és ska zene szeretetéből ered. Ennek a kolóniának az egyik oszlopa, a Liberal Youth már a kezdetektől gyors, kompromisszumoktól mentes oldschool hardcore-t játszottak társadalomkritikus, de mindig pozitív kicsengésű szövegvilággal. A Social Free Face volt az SCHC közösség másik mozgatórugója, akik szintén óriási hatással voltak a hazai HC zenei szcéna fejlődésére, régisulis NYHC-s alapokra épülő dalaik, karcos gitártémákal és igazi „szósölös” szövegekkel tartják folyamatos mozgásban a közönséget minden koncerten és így lesz ez minden bizonnyal a Szalki-szigeti fellépésükön is.