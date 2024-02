Díszes esemény 2 órája

Néptánc gálaműsort hirdettek Előszálláson - képgalériával

Valóban gálához illő díszes esemény, a néptánc ünnepsége lett belőle. Az ünnepi öltözetet a színpadra lépők viselték. Az általuk életre keltett csodálatos előadás viszont mindenkit beragyogott az elmúlt szombaton délután. A színpadon töltött túlfűtött percek után a Táncházban, szabadon is bemutatták a tudásukat, és ott már a közönség is együtt rophatta. Kifulladásig. A közönség kedvenceivel is beszélgettünk.

Fotó: Balogh Tamás / Dunaújvárosi Hírlap

A nagyvenyimi lányok soha nem látott tempójú, boszorkányos darabot mutattak be. Czuppon Zsókával beszélgettünk. - Az anyukám, Kuminka Zsuzsa segítségével raktuk össze ezt a Moldvai koreográfiát. Én a táncrészt raktam össze, ő pedig egy szerelemvarázslásos keretet akart adni az egésznek. Ez Moldvában nagyon gyakori, és meglepő dolgokat követtek el a hódítás céljából. Az egyik szerint levágtak egy tyúkot, eltemették a temetőben, majd kiásták és abból főztek levest. A levével kínálták a vőlegényjelöltet és a hagyomány szerint tökéletesen működött! A táncbeli történet arról szól, ahogy a pogányságból átmegyünk a kereszténységbe. A végén Szűz Máriához énekeltünk, hogy adjon nekünk egy kis erőt a dolgainkhoz. Extázisbeli hangulatba szerettünk volna vele eljutni. Sikerült! Azért csináltam, mert tudtam, hogy ezekben a lányokban több is van. -Ennek a csoportnak ez volt az első olyan koreográfiája, amit csak lányok csináltak. A Czuppon Péterrel változatlanul tökéletes harmóniában dolgozunk és nem török a babérjaira. Még van legalább tizenöt éve, addig is támogatjuk és itt vagyunk mellette. Fiatalember a harmincéves csoportból Mennyire nyomja a válladat együttesetek harminc, mai sikereket követelő pályafutása? Pásztor Mátéval az egyik nagyvenyimi táncossal beszélgettünk. - Édes tehernek érzem. Igaz, hogy oda kell tennem magamat, de ez nem külső, hanem saját magammal szembeni elvárásaim miatt van így. Egyrészt a csapatszellem hajt minket, (nem akarjuk egymást cserbenhagyni) másrészt egy belső érzés nagyon erősen kényszerít bennünket arra, hogy színvonalas produkciót tegyünk le a színpadra. Ti egy közösség vagytok? - Egy elég jó. Volt szerencsém végignézni az összes műsorszámot, és nem voltam egyedül. Aki éppen nem táncolt, azokkal szurkolókká lettünk és énekkel, tapssal, csujjogatással buzdítottuk a színpadon lévőket. Benne voltál a legényesben? - Igen, és nagyon élveztem, mert az egy virtuóz, váltakozó személyekkel járt szóló tánc. A legények egykor és most is versengtek egymással, hogy ki a legjobb? Egymást inspiráltuk, a végsőkig elmentünk, majd bele pusztultunk, de a végén egy csodálatos felszabadító érzés lett belőle. Persze valamikor ez a lányoknak szólt, akik e szerint választottak párt, mert aki a táncban nagyon jó, az valószínűleg az élet más területein is kiválóan teljesít. Újjászülettek és társakat várnak a solti táncosok, akik közül Szondi Miklós lett a szóvivő - Őt éve alakult meg a Teleki Néptáncműhely Egyesület, azóta táncolok náluk. Szép kis városunk van, sok tehetséges emberrel, de táncosok közé szívesen fogadnánk még új jelentkezőket. A kritériumunk jól követhető és biztosan sok emberre illik: jóembereket varunk, akik szívesen tartoznak egy közösségbe és szeretnek táncolni. Határozd el magad, hogy táncos szeretnél lenni, és ehhez 100 százalékkal hozzáteszed magadat, akkor belőled is jó táncos lehet. A bázisunk a Tűzoltó szertárban a Béke téren található, ahol a próbák szerdánként 19.00-kor kezdődnek. Amatőr egyesület vagyunk, de profi módon állunk hozzá a tánchoz, szívesen látjuk a jelentkezőket.

Czuppon Péter és a tanítványai Előszálláson Fotók: Balogh Tamás / Dunaújvárosi Hírlap

