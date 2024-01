A Dunaújvárosi Szerbek és Horvátok Egyesülete, valamint a DMJV Horvát és Szerb Nemzetiségi Önkormányzatai által szervezett közösségi bálon ezúttal is a tököli Kolo zenekar szolgáltatta a talpalávalót. A mulatságon fiatalok és idősebbek egyaránt remekül érezték magukat, a hangolódás után a résztvevők többsége be is vette a táncparkettet, és megállás nélkül, hosszú perceken át járták a táncot a hagyományos és hamisíthatatlan délszláv népzenére. A batyus bálra mindenki finomságokkal és frissítőkkel teli kosárral érkezett, így a kiadós táncok után sem maradt senki üres hassal. A bálon a Quintia zenekar számos tagja is megbújt a vendégek között, akik a rendezvény többi résztvevőjéhez hasonlóan élvezték az estét.