Február 10-én 14 és 18 óra között egy farsangi délutánra hívja az érdeklődő családokat az Intercisa Múzeum. Mint írják, a gyermekek álarcokat, maszkokat, indiánfejdíszeket készíthetnek, de lesznek farsangi játékok is. A felnőtteknek is szolgálnak programmal: Keszi Tamás régész előadásában a maszkok történetéről hallhatnak érdekességeket az őskortól az újkorig. A rendezvény ideje alatt ingyenesen látogathatók a kiállítások is.