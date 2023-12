Ebben az évben december 17-én, vasárnap lép az evangélikus templomban közönsége elé Karácsonyi orgonakoncertjével, mégpedig kétszer is, először 18 órakor, majd 20:30 perctől megismétli a fellépést, ugyanis már évek óta olyan sikerrel futnak a koncertjei, hogy egy előadásra már nem fér be az érdeklődő közönség, még a templom oldalhajójának kinyitásával sem. Idén is a korábbi előadás már réges régen „sold out”, vagyis már elkelt egy telt-háznyi jegy a hangversenyre.

Az ide koncertsorozat annyiban is különleges, hogy 2023-ban éppen 30 éve áll a sármos előadó a színpadon. Olyan régen, hogy első koncertjeit még az ország legfiatalabb koncertorgonistájának fellépéseként hirdették. Ez az évforduló egyfajta összegzésre is okot ad, így az adventi és karácsonyi koncertek műsorát olyan alkotók remekműveiből állította össze, akik nagy hatással voltak rá, és formálták a játékát, az előadói attitűdjét, a világnézetét.

Ajánlójában azt írja: „Velünk lesz Ch. M. Widor, akitől az erős barátságról, az okos és kemény munkáról és a minden körülmények között megtartott emberségről tanulhatunk. Vivaldi, aki fél szemmel mindig figyelt bennünket, hallgatókat. Ki tudja talán még onnan fentről is figyel, hogy amit alkotott az feltölt-e bennünket, örülünk-e neki, közelebb emel-e a Jóistenhez. Ha így van, meggyőződésem, hogy mosolyog a számára kirendelt mennyei kertben, templomban, vagy palotában — ahogy az ott fent szokás. Játszom Liszt Ferenctől, hiszen ki mutathatná meg jobban mi is az a „self made man”, hogy még egy intéző fiából is lehet világhírű muzsikus — kitartással és önmaga árnyékának átlépésével. Bach pedig, az örök Bach olyan teljes képet mutat nekünk amilyen a muzsikája. Életvidám, életigenlő, bátor, mindenek felett precíz ember, aki érti a teremtést, és ismeri benne a helyét. Utazzon velem és az elmúlt 30 évem példaképeivel 2023 adventjén, karácsonyán!”

Bár biztosan ez még nem tudható, de az eddigi évek tapasztalata alapján várható, hogy a koncerten fellépési lehetőséget kap a Rákász Gergely Alapítvány által támogatott fiatal tehetség is. Tavaly például az ebben az évben Firenzében harmonikaművészként diplomázott Kiss Péter állhatott ki a helyi közönség el. Az esti előadásra korlátozott számban még elérhetők a jegyek. Érdemes időben érkezni, ugyanis nincsenek számozott ülőhelyek, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.