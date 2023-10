Szó szerint, ugyanis a kezdő muzsikusnövendékek palántákat, a zene virágait ültették el a intézmény melletti parkban, jelképesen gyökeret eresztve a zene táptalajába. Ahogy az a zenetanulással is történni fog, szülői és tanári segítséggel. Késő délután pedig a kamarateremben gyűltek össze a rokonok és érdeklődők, ahol „Lengyelországban jártunk” címmel adtak hangversenyt a nyári krakkói testvériskolai látogatásuk koncertanyagából. Bár tanárokkal erősített növendékzenekarról beszélünk, bátran kijelenthető, hogy többségükben színpadérett produkciók hangzottak el, olyanok, amelyekre vígan lehetne belépőt is szedni, és nem maradnának szégyenben még a szakértők előtt sem.

A koncert előtt Koós-Balázs Eszter köszöntötte a megjelenteket a következő szavakkal: „Ma este itt vagyunk, hogy elmerüljünk a zene varázslatában, megünnepeljük azt a kifinomult művészetet, ami gazdagítja az életünket. Ez egy olyan nyelv, amit mindenki megért, bárhol is éljen a világon, nem ismer határokat. A zene egyszerre az emlékezés és a jövőbe tekintés eszköze. A zenének hihetetlen ereje van. Megérinti a lelkünket, a szívünket, és összeköt bennünket egymással. A zenészek itt a színpadon olyan történeteket mesélnek el hangokkal, amiket szavakban nehéz lenne elmondani. Ők azok, akik az érzelmeket zenévé varázsolják, és mi, a közönség vagyunk azok, akik befogadjuk és megosztjuk ezeket az érzéseket. A zene az emberek számára sokféle módon lehet fontos. Szórakozásra, érzelmek kifejezésére, önkifejezésre, inspirációra, vagy akár terápiás célokra is használható. Sok embernek a kedvenc zenéje a hűséges társa az élete során, emlékeket, érzelmeket és élményeket köt hozzá. Összességében a zene rendkívül sokszínű, és mély élményforrás, amely a kultúrák és generációk közötti hidat is képezhet. Az emberi élet egyik legcsodálatosabb kifejezési módja. Ma este nemcsak a zene világnapját ünnepeljük, hanem az összetartozás és az inspiráció erejét is. Itt, ebben a teremben egy kis része vagyunk a zene világának, és ez a kis rész is hozzájárul a világ zenéjéhez. Élvezzék az este során hallható zene csodáját, engedjék, hogy a dallamok elrepítsenek minket egy különös utazásra!”