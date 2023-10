Ez a fellépés jó visszajelzés arra, hogy érdemes fejleszteni, ugyanis eredetileg Szekeres-Barbaró koncertet terveztek az őszi szezonra, de annyira jól érezték magukat tavasszal, annyira tetszett nekik az új technika, a hangosítás a fények, a felújított hely, hogy úgy gondolták, az egész zenekart elhozzák Dunaújvárosba. Szekeres András annyit elárult, hogy egy teljesen új műsort fognak előadni. Idén húsz éves a HAT című lemezük, ezért jócskán fognak erről játszani a koncerten. A feléépésre hoznak magukkal zenekaros pólókat és hasonló ereklyéket, és lemezeket, ha valaki haza is szeretné vinni a bandát valamilyen formában, annak ilymódon lesz lehetősége rá.

Az előzenekarukkal egy kiadónál vannak, ők ajánlottákk nekik a metál-core-t játszó zalaegerszegi Lovecrose-t. Bár a stílus kissé távol áll tőlük, de soha nem volt ilyen harmonikus kapcsolat még az elő- és főzenekar között. Ők már fél órával a kapinyitás után, fél kilenckor a húrok közé csapnak, majd háromnegyed tízkor már a Junkies kezdi el a fellépését. Szekeres elárulta, az utóbbi időben nem adnak másfél órásnál rövidebb koncertet, de ha jól érzik magukat, akkor ennél hosszabbra is engedik.

Szekeres András

Fotó: Neményi Márton



A nyári koncertszezonjuk annyira sűrűre sikerült, hogy lényegében nem is volt szünet utána, máris indul az őszi, tulajdonképpen minden hétvégéjük foglalt volt május óta, vegyesen Junkies és Szekeres-Barbaró fellépésekkel. Kis pihenő után a novenber már újra nagyon sűrű, és már most vannak decemberi időpontjaik.

Jövő év elején szeretnének kijönni egy új lemezzel is. A munka eddig a háttérben, láthatatlanul folyt, de már a felszínre akar törni a tartalom. A dalok már tulajdonképpen meg vannak írva, úgy kilencven százalékban, csak időt kell keríteniük arra, hogy feljátsszák.

Szekeres András azt is elárulta, hogy édesapja mostanában gyakori vendég a koncerteken, de a Kaptárban nem, lesz itt, ugyanis már nem Dunaújvárosban él. Viszont jó eséllyel ott lesz másnap, október 7-én, szombaton, akkor ugyanis már Budapesten, a Barba Negra Blue Stage-ben lép fel a zenekar. A Lovecrose mellé a The Trousers legénysége is betársul majd a HAT/20 koncerten.