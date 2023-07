A színjátszótábor másik fontos alkotóeleme az a zenei foglalkozássorozat, amit Polgár Lilla tartott minden nap, ahol gyerekdalokat, ritmusjátékokat tanultak a színjátszás iránt elkötelezett 8–11 éves gyerekek. Természetesen ebből is kaptak bemutatót a szülők. Nem is akármilyet, hiszen az előadott dalok között volt olyan kánon is, amit a 18 táborozó gyerek öt szólamban szólaltatott meg. Mindezt lényegében egy ötnapos tábor első három napján, néhány órai foglalkozás alatt sikerült elérni velük. Nem mindennapi teljesítmény. A szülők meghallgathatták A szeleknek élénk szárnyán című román kolindát, A hegedű hangja oly fényesen szól... kezdetű ötszólamú kánont, és Molnár Orsi: Dió, só, mák című impulzív gyermekdalát. A zenei foglalkozásoknak más hatása is volt, a jelenetek között akadt egy, amelyik műfajául a zenés megközelítést választották a gyerekek, igyekeztek minél több népdalt, vagy ismert dalrészletet beépíteni az ismert történetbe. Természetesen a színjátszó gyerekek nem csak a „megvadított” verziókat adták elő pénteken, kiindulásként megmutatták azt is, hogy milyen az „érintetlen”, eredeti megvalósítása a mesének. Az ötven percnyi előadás után egészen biztosan sok szülő fejében fordult meg, érdemes lenne a tanév alatt is színi foglalkozásra engedni csemetéjüket.