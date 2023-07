Nem túl nagy meglepetés, hogy a táborozó gyerekek jó felét a violinos diákok teszik ki, hiszen ők év közben is ennek a bűvkörében élnek. Az első turnusban 18-an vannak a táborozók, ők a 8–11 évesek korosztályából valók, a jövő héten érkező 12–18 éves korúakból 14-en érkeznek majd. A foglalkozási napoknak van egy tematikája, reggel kilenctől tízig van egy zenés blokk Polgár Lillával, ahol gyerekdalokat, ritmusjátékokat tanulnak, majd a tízórai szünet után egy kétórás színjátékos foglalkozás kezdődik, amit Dubai Péterrel közösen vezetnek. Ebben már van egy három éve bevált koncepció, kiválasztanak egy ismert, vagy kevésbé ismert mesét, amit bemutatnak a gyerekeknek, vagyis felolvassák nekik. Ezután választhatnak 25 féle közül, hogy milyen stílusban játsszák el a történetet. Ez a teljesség igénye nélkül lehet reklám, pantomim, paródia, akció, táncos, dokumentumfilm, sportközvetítés, szappanopera, western, de akár rímekben, vagy visszafelé is eljátszhatják azt. A gyerekek csapatokra bontva, a kiválasztott stílusban improvizálják az ez évi mesét. Ez már egy bevált módszer, a Piroska és a farkassal kezdték, aztán jött a Jancsi és Juliska, majd a Rút kiskacsa, idén pedig Benedek Elek A só című meséjét dolgozzák fel, aminek nagy előnye, hogy nem sok szereplős, nincs nagy eszközigénye, de többen meg tudják mutatni benne magukat, kipróbálni a sokféle stílust. Persze vannak színjátékos feladatok is az elején, és sokszor van, hogy belelendülnek a játékba, és nehéz abbahagyniuk. A délutáni idősáv kreatív foglalkozással telik, Siegrist Cecíliával maszkot készítenek, kifestik azt, különféle kézműves alkotásokat készítenek gipszből, papírmaséból, amennyire lehet, változatosan. Természetesen ebben is próbálnak a kiválasztott témára reagálni, így például esetünkben adja magát a sógyurmával való alkotás.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Lényegében az egész hét ezen tematika körül zajlik, aztán pénteken délután tartanak egy bemutatót mindezek gyümölcséből, ezt láthatják a szülők és rokonok, no meg a kreatív alkotásokból összeállított kiállítást. Csapatonként olykor két-három különböző stílusú jelenet is összeáll. Ezeket szerkesztik össze egy előadássá, amiben jelentős szerepük van a zenés blokkoknak is. Természetesen a tábor vezetői olyan szemmel is nézik a résztvevőket, hogy kiválasszák, kinek lehet hasznos a színházi munka, kinek érdemes a Violin óráira bejárni majd, de ha valamelyik színházi darabba keresnek később gyermekszereplőt, akkor már tudják, hol kell kutatniuk.