Természetesen van azért különbség a két fellépés között: amíg tavaly egy szűkített összeállítással érkeztek, vasárnap már a teljes, héttagú gárdát hallhatja a közönség az ingyenes koncerten. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az énekesek is velük jönnek, hanem ennek megfelelően egészen más repertoárt is hoz a zenekar. Lukács Anna, a sorozat szervezője elmondta, azért szeret a Balázs Elemér Grouppal együtt dolgozni, mert nagyon közvetlen emberek, és azzal együtt, hogy megjárták New Yorkot, és Európában nincs olyan kulturális főváros, ahová ne visszatérő vendégként érkeznének, tavaly ők maguk ajánlották fel, hogy a kulcsi helyszínt felveszik támogatott turnéjukba annak ellenére, hogy akkor már hideg volt, és messze nem voltak optimálisak a feltételek. Most is világklasszis muzsikusokat fogadhat a hajóállomás a sorozat első koncertjén. A szervezők felvették a kapcsolatot a helyi termelőkkel is, így a szokásoknak megfelelően nem csak a füleket lehet kényeztetni a koncerten, de sajtok, borok, pálinkák is várják majd a kikapcsolódni vágyókat és egy újonnan nyílt büfének köszönhetően frissen készült meleg ételekkel is szolgálnak majd vacsoraidőben.

A folytatásban is hasonló nagyságrendű nevek lépnek majd fel, annak ellenére, hogy nem volt olyan pályázat, amire civil szervezetként pályázni tudtak volna. Az a sajátságos helyzet állt elő, hogy a tavalyi sorozat sikereit látva a zenekarok jelezték, hogy az NKA-s megnyert pályázatuk részeként szeretnének itt fellépni. Így július 23-án az Oláh Kálmán Quartet, augusztus 19-én a Trio Midnight, majd zárásként szeptember 16-án az East Gipsy Band lép fel a kulcsi hajóállomás teraszán.