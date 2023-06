A Balázs Elemér Group nem először járt a Duna-parti fellépőhelyen, a tavalyi szezont novemberben velük zárta a hely. Akkor egy szűkített formációval léptek fel, de most a teljes zenekar (Balázs Elemér dob, Szakonyi Milán ének-szintetizátor, Balázs József zongora, Komjáti Áron gitár, Lakatos Pecek Krisztián bőgő, Czibere József ütőhangszerek, Molnár Enikő ének) állt a közönség elé. A főként a tagok szerzeményeiből álló Celebration 20 & 10 című lemez nyitó dalával kezdtek, amely a Zephyr címet viseli, és Komjáti Áron szerzeménye, majd ugyanerről az albumról a Chess Piece következetett. Egy hazánkban már szinte elfeledett szenzációs kortárs magyar zeneszerző-gitáros, a Franciaországban élő Gadó Gábor két szerzeményét is feldolgozta a zenekar, a folytatásban a Balkán ballada és a Cold Light Of Dawn következett. Feldolgozással folytatták a műsort, mégpedig egy alig 30 esztendős brazil gitáros zeneszerző, Pedro Martins egy darabjával, magától értetődően latinos lüktetéssel. Az egyetlen magyar nyelvű darabot Czibere József jegyzi szerzőként, a Sound Of Diversity című lemezről az Ezer év múltán című lírai szerzeménnyel folytatták. A koncert zárásaként a mottójuknak számító Balázs József-szerzeményt tartogatták, Balázs Music Makes Me Alive címmel. Ahogyan az várható volt, az együttes virtuóz színvonalon játszó tagjai egyenként is szólólehetőséghez jutottak rendre a koncert alatt, elvarázsolva a közönséget. Hamar rájött, aki addig nem tudta, miért jegyzik a tengeren túl is ezeket a muzsikusokat. Nem is engedte el a közönség őket ennyi idő után, hosszú, kitartó vastapssal adták tudtukra, még szeretnék tovább hallgatni a zenekart. Így aztán egy jó tízpercnyi ráadás után távozhatott a zenekar.