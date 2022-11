A helyszín egész évben festői hátteret biztosít az eseményeknek a dunai látképpel. Az este hat órai kezdési időpont ezt már eleve elvette volna a koncertlátogatótól, hiszen november végén ilyenkor már besötétedik, de a terasz tartószerkezetének elemei ezúttal egy alkalmi sátor tartóoszlopaivá avanzsáltak, hogy a külső, ötfoknyi hőmérséklettől izolálják az érkezőket és az előadókat egyaránt. Mindemellett a közelgő ünnep hangulatát is becsempészték a szervezők, a belógó karácsonyi hópehely-dekoráció, a lekapcsolt világítás, a forró tea, a forralt bor illata más frekvenciára hangolja az embert, még ha kabátban zsíros kenyeret majszolva élvezi is az előadók remek játékát a BEG feliratú LED-sor előtt.

Az eredetileg héttagú formáció Kulcsra „csak” négy taggal érkezett, de senki ne gondolja, hogy amolyan „leugrunk vidékre haknizni” jellegű hozzáállásról lenne szó! Nem gondolnám, hogy a Royal Albert Hallban más minőséget hozott volna a zenekar, mint kissé elgémberedett ujjakkal a kulcsi Duna-parton a sátorban. Ezt vélhetően a közönség jó része előre is tudhatta, hiszen annak ellenére, hogy szombatra a térségben kialakult a klasszikus programtorlódás, ami megosztotta a publikumot, mégis szép számmal ültek-álltak a hallgatóság soraiban, és ki is tartottak a végéig. Nincs is csodálkozni való ezen, hiszen Balázs Elemér dobosként és zeneszerzőként is meghatározó alakja a magyar jazz­életnek, Pat Metheny szerint az egyik legjobb dobos a szakmában.

Mármint világszinten. De Pecek Lakatos Krisztián (bőgő) is fiatal kora ellenére már a világ legjobbjaival játszott együtt, Balázs József pedig generációjának legkiforrottabb, egyedi hangzást produkáló zongoristája, és talán az sem véletlen, hogy Komjáti Áron immár tíz esztendeje gitározik a zenekarban.

A koncert méltó lezárása volt az évadnak, és csak bízni tudunk benne, hogy jövőre folytatják.