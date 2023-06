Először 2002-ben rendezték meg a Múzeumok éjszakája eseményeit, külföldi minta alapján. 2003 óta jellemzően Szent Iván éjjeléhez legközelebb eső szombati napon tartják. A közönség az évtizedek alatt megszerette a rendezvényt, és már várják, hogy ezen a szombaton a múzeumokban töltsenek el egy különleges estét, ahol a legszínesebb programokkal fogadják őket. Ez pedig a szervezőket is inspirálja.

Idén június 24-én Magyarország múzeumainak kapui ismét kitárultak, több mint 400 intézmény és közel 2000 program várta az érdeklődőket egyetlen éjszaka alatt. A programok sokszínűsége és száma lehetővé tette ebben az évben is, hogy bárki összeállíthasson belőlük egy érdekes, izgalmas estét. Dunaújvárosban három helyszínen várták az érdeklődőket. A Kortárs Művészeti Intézetben Páhi-Fekete Noémi Bestiárium című kiállításának megnyitója volt, valamint a kőtárban és a vidámparkba is várták az érdeklődőket.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Intercisa Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok éjszakája elnevezésű országos rendezvényhez. A római kőtár és romkertben, valamint a római kori fürdőben (római városrész, a víztorony mellett) szombaton kora estétől várták az érdeklődőket az ingyenes programra a múzeum munkatársai. Minden korosztályra gondoltak a szervezők, a gyerekeknek kézművesprogramokkal, római játékokkal készültek. Aki kedvet érzett hozzá akár be is öltözhetett római kori ruhába, kézbe vehette az antik fegyverzeteket és szakvezetéssel is megcsodálhatta a történelem hagyatékát a szabadtéri lapidáriumban, a katonai tábor feltárt objektumai és a római kori fürdő területén. A szervezők két előadást is szerveztek: Buza Andrea régész a Khárón ladikján címmel beszélt a római kori temetkezési szokásokról és dr. Keszi Tamás Mióta háborúzunk? címmel tartott előadást. A sikerhez gasztronómiai élménnyel is hozzájárultak, ugyanis egy ókori pikniket is szerveztek, amelyhez az ételek Apicius szakácskönyvének ihletése alapján készültek. Tiberius császár uralkodásának idején, a Kr. u. 1. században élt híres ínyenc receptjei alapján főzött tábori lakomát a vállalkozó szelleműek a diófa alatt kóstolhatták meg. Farkas Lajos igazgató a következőket mondta el a rendhagyó múzeumi program kapcsán:

– Ez a szabadtéri rendezvényünk egészen rendkívüli módon népszerű. Évről évre megtapasztaljuk, hogy mennyire szeretnek ide járni az emberek, több százan látogatnak ki ezen az estén. Ezért erre a mintegy négy hektáros területre igyekszünk sokszínű programokkal készülni, amelyeknek csak az eső szabhat határt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Dunaújváros mesél lokálpatrióta blog is csatlakozott a Múzeumok éjszakája sorozatához egy elemlámpás interaktív kalandjátékkal. Horváth Tamás – az oldal alapítója- az érdeklődőket szombaton este 6 órától várta az egykori vidámparkba, könyvbemutatóval, vetítéssel, zenével, játékokkal, és előadással készült a vendégeknek. Legyen tiéd Dunaújváros – társasjáték; Lapozó – helytörténeti mini könyvtár; várostörténeti kvízjátékok, gyerekeknek kockakirakó; Éberhardt Sándor: Volt egyszer egy fonoda – könyvbemutató és filmvetítések is szerepeltek a programkínálatban. A belépés és a programon való részvétel itt is ingyenes volt. A helytörténeti kvíz és a kalandjáték nagyszerű ötletnek bizonyultak – sokan érkeztek a helyszínen való tartózkodásunk során is –, hogy a kvízkérésekre megtalálják a válaszokat.