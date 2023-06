A mű a Győri Filharmonikus zenekar megrendelésére készült, amelynek ősbemutatóját egy évvel ezelőtt, 2022. június 2-án tartották az evangélikus öregtemplomban, az ugyancsak dunaújvárosi születésű Rajna Martin vezényletével. Az Erkel Ferenc-díjas zeneszerző a Zeneakadémia Zeneelmélet Tanszékének adjunktusa, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke. Számos zeneszerzőverseny díjazottja, művei már világszerte elhangoztak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szitha Tünde laudációjában a következőket írta: „Manapság nem divat szimfóniát írni. Aki ilyesmire vállalkozik, aligha tudja megkerülni, hogy párbeszédet kezdjen a múlttal, hiszen olyan zenei formáról van szó, amelynek hagyományai majdnem 300 évre nyúlnak vissza. Balogh Máté a műfaj első nagy mesterére, Joseph Haydnra hivatkozik első szimfóniájában, amely a 2022. június 2-i győri bemutatón Haydn 47-es számú G-dúr szimfóniája mellett hangzott fel. A darab szerkezete, a tételek karakterei es hangszerelése hivatkoznak ugyan Haydn műveire, de nincs szó a stílus utánzásáról, vagy olyan álklasszicizmusról, mely elkendőzné Balogh Máté nagyon is egyéni hangját. Összeköti viszont a két szerzőt az 1., 3. és 4. tétel zenéjében Balogh Máténál is átütő humor és elegáns lendület; valamint a Wilheim András emlékére komponált 2. tételben a fegyelmezett formában is érzékelhető mély szomorúság, amelyre sok példát találhatunk Haydn lassú tételeiben is. Bátorság is kell ahhoz, hogy a klasszika es romantika nagy művei után valaki úgy érezze, hogy van mondanivalója, amelyet hozzá tud tenni a szimfóniák hatalmas repertoárjának hangjaihoz. A Győri Filharmonikus Zenekar és Rajna Martin megrendelésére készült és nekik dedikált szimfóniával Balogh Máté bőségesen és meggyőzően megfelelt e kihívásnak. Ez a felvillanyozóan ötletes és szép zene megérdemli, hogy még sokan, sokszor játsszák."

Az már csak hab a tortán, hogy Az év junior komolyzenei alkotója címet Dobri Dániel zeneszerző kapta az Artisjustól. A székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar rezidens zeneszerzője, kompozícióit műsorára tűzte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara is. Több mint hatvan színpadi műhöz készített zenét, a többi között a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza számára, ahol már szinte házi szerzőnek számít.