A zeneszerzővel Kondor Kata a mikrotonális zene közérthetőségéről, a beszédszerű zenéről, Ligeti Györgyhöz fűződő kapcsolatáról és arról is beszélgetett, újabb műveivel miért akar mindenkihez szólni. Az interjúból kiderül, hogy a MicroFest programját megpályáztatták: a koncertek egy-egy zeneszerzőverseny győztes műveiből épültek fel. Máté azon darabja, amelyet egy olyan harmóniumra írt, amelynek három manuálja van, ötödik lett, ezért nem mutatták be a fesztiválon, viszont másik pályaműve, amelyet Ligeti György sajátos kürthasználata inspirált, a legmagasabb pontszámmal jutott a programba. A mű címe Horn Speech 2023., „Kürtbeszéd”, mert olyan, mintha a kürt utánozná az emberi beszédet. Mintha Latabár Kálmán vagy egy másik nagy „bohócfigura” hablatyolna olyan nyelven, amit nem ismerünk: „kürtnyelven”. A dunaújvárosi zeneszerző elmondja egyebek közt, hogy inkább zsigeri típusú szerző, távol áll tőle a munkamódszer, ahogyan Beethoven farigcsálta a műveit, nem készít több változatot. Arra törekszik, hogy ne legyen bezárva olyan kalitkába, ahol a zenéje csupán egy különösen művelt réteg számára értelmezhető. Meglátása szerint a mikrotonalitás azért hasznos eszköz, mert van egyfajta hangulati hatása, nosztalgikus érzéseket kelt, ami remélhetőleg mindenki számára érezhető. Erre szerinte a popzene is épít néha. Mikrotonális popszám például Dua Lipa Good in Bed című száma, a Future Nostalgia című albumról. De felfedezte ezeket a hatvanas évek könnyűzenéjében is, Nancy Sinatra These Boots Are Made for Walkin’ című slágerében, vagy Paul Simon Insomniac’s Lullaby című számában. A beszélgetésben szó esik felnőtt, kortárs zenei „játszóházról”, a fiatal zeneszerzők Ligetihez való viszonyáról, arról, hogy amihez csak nyúlt, arannyá változott. Az írás záró mondata akár a szerző ars poeticája is lehetne: Nem vagyok olyan naiv, hogy azt gondoljam, a zeném bármikor is mindenkihez fog szólni, de szeretném, ha bárkihez szólna.

