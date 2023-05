Elsőre eléggé vadul hangzik, hogy akadt olyan zenekar, amelyik arra vállalkozik, hogy visszaadja a System of a Down sajátosan egyedi hangzását. De lehet tovább fokozni, erre akusztikus formában tesznek kísérletet az előadók. Sőt, három lány vállalkozott erre a megugorhatatlannak tűnő erőpróbára. Ráadásul a visszajelzések szerint ebben az akusztikus verzióban ugyanúgy megvan az eredeti zenék húzása, dinamikája. A System of a Down-est by Anett & Livi Acoustic feat Radó Éden koncert első akkordjai 21.30-kor csendülnek fel a Kaptárban.

Anett már régóta tolja akusztikusban ezt a műfajt, nemrégiben társult régi kedves zenésztársával és barátnőjével, Hajdú Livivel, akit a Burning Dame és a Late Night Sex zenekarból ismerhet a közönség. Kimaxolták a SOAD-dalok hangszerelését, no meg a két énekhang szépségét. Az új System-esteken már Radó Édennel, a progresszív pop-metált játszó Tiansen zenekar énekesével kiegészült dögös csajtrió áll a színpadra. Éden zongoratémáival is emeli az est hangulatát. Az akusztikus hangszerelés miatt talán még jobban kijönnek a SOAD finomságai, mindez pedig új, hogy a közönségben éled a headbang iránti vágy is.

A Vállalhatatlan veretésről mit is lehetne mondani? Aki már volt ilyen esten, az pontosan tudja, aki pedig nem, annak felesleges elmesélni, ugyanis ezt a hangulatot csak megélni lehet. Nem véletlen, hogy az egyszeri alkalomnak indult est már a 25. alkalommal startol el.