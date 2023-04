Az óriási sikerű debütálás után idén is megrendezik Dunaföldváron a csodás Duna-parti sétányon júliusban a Parti Fesztivált, amire még több előadóval és programmal készülnek a szervezők. Az első fellépő, akit bejelentettek Bruno x Spacc volt, most pedig a második nagyszínapdra lépő nevére is fény derült, a fesztivál közösségi oldalán leplezték le Lil Frakk nevét.

Babaitisz Jorgosz Andreasz – vagy ahogyan a zenei szférában ismerik, Lil Frakk - fiatal korára az egyik legnépszerűbb hazai rapperré nőtte ki magát. Telt házas koncerteket ad, a fesztiválok állandó fellépője, és még egy podcastet is indított, melynek adásait hónapról hónapra tízezrek követik figyelemmel. Dolgozott már Krúbival, Kapitány Mátéval, Dzsúlióval és a WellHellóval is – az utóbbi együttműködés például arra inspirálta, hogy kipróbálja magát a popzenében is, egyszóval, egyáltalán nem unatkozik. A Fluorékkal készült közös száma 5,8 millió megtekintésnél jár.

Sokszínűségét mutatja, hogy részt vett a Petőfi felhőprojektben is, a Magyar Nemzet írt róla, miként kerül Petőfi Sándor verse Lil Frakkék dalába? Kétszáz éve született Petőfi Sándor, az évforduló kapcsán rengeteg kulturális megmozdulás szerveződik idén. Ebből az egyik a Hajógyár nyílt felhívásos pályázata, a Petőfi felhőprojekt. Az érdeklődők ihletet meríthetnek a Végtelen jövő című dalból, amelyet Ajsa luna, Lil Frakk, Kristoaf és Kolibri készített a projekt népszerűsítéséhez. A pályázati kiírásban kreatív együttműködésre hívják fel a hazai könnyűzenei előadókat, részletei itt olvashatóak. A számhoz főként a költő Palota és kunyhó című műve szolgált inspirációként, de más versekből is tartalmaz intertextusokat.

Egy korábbi szám videóklipje, amelyben szerepet vállalt, külödíjat kapott tavaly ősszel.