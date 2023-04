Parti Fesztivál 2 órája

Bruno x Spacc a dunaföldvári fesztivál első sztárfellépője

Az óriási sikerű debütálás után idén is megrendezik Dunaföldváron júliusban a Parti Fesztivált, amire még több előadóval és programmal készülnek a szervezők. Az első sztárfellépőt már be is jelentették.

Gallai Péter Gallai Péter

Idén is több ezer vendégre számítanak Forrás: Parti Fesztivál Facebook

Minden elképzelést felülmúlt a Duna-parti sétányon az önkormányzat támogatásával megrendezett kétnapos, ingyenes zenei fesztivál 2022-ben, így szinte vége sem volt a bulinak, már a következőn kezdtek ötletelni a szervezők a megszámlálhatatlan pozitív vélemény és visszajelzés hatására. S ha már csúcsok, ennyi embert talán még soha nem vonzott egyetlen esemény sem Dunaföldváron, de az utóbbi évtized(ek)ben biztos. mellé állt, illetve sikerült támogatókat is szerezni, azonban a minden téren jelentkező áremelkedések miatt ezúttal belépődíjas lesz az esemény, viszont azokat igencsak barátira szabták, továbbá 12 éves kor alatt szülői kísérlettel ingyenes lesz a belépés. Ugyan a világ és a gazdasági körülmények azóta változtak, de a lelkes szervezők nem tettek le arról, hogy idén július 28-29-én megint tető alá hozzanak egy nagy durranást, ami sikerült is. A város vezetése ismét a Parti Fesztivál Kedden este aztán lehullt a lepel az első fellépőről: a Bruno x Spacc nevű formációra már biztosan lehet tombolni a bulin. A fiúk minden bizonnyal elhozzák majd azon számaikat, amik óriási nézettséget produkáltak a videómegosztón. Az egyik például 21 milliós nézettséget hozott nekik.

