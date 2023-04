Világnap 1 órája

A könyvtárosok fontosabbak, mint gondolnánk

Közösségépítő erővel rendelkeznek, a kulturális értékeket ápolják, és a jövő generációjának tanításában is nagy szerepet vállalnak a könyvtárosok. Nem is csoda, hogy világnapot hoztak létre számukra, amelyet április 14-én, azaz tegnap ünnepeltek a világ számos pontján, köztük hazánkban is.

Szente Patrícia

Fotós: Shutterstock

A könyvtárosok világnapját már több mint tíz éve megtartják az Amerikai Könyvtárak Szövetsége, valamint a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége kezdeményezésére. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a sokszor háttérbe szoruló könyvtári dolgozók fontos munkájára, valamint a könyvtárak nyújtotta értékekre. Az országban 2006 óta megrendezett Országos Könyvtári Napok is hasonló céllal jött létre, ekkor a könyvtárak nyújtotta lehetőségek kerülnek a középpontba. Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója elmondta, a kultúra mostanában elég nehéz időszakot él meg, a világnap alkalmával pedig egy kicsit a kulturális szférában dolgozó könyvtárosok közösségi szerepét is elismerik. Ugyanis a könyvtárosok rengeteget tesznek a közösségi élet fellendítéséért, a város kulturális közegének formálásáért. Dunaújváros életében egyébként központi szerepet játszik a könyvtár, és az intézmény dolgozóit is mindenki nagy becsben tartja. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a nemrég szervezett Év embere szavazáson a gyermekkönyvtár két könyvtárosát, Törökné Antal Máriát és Pokornyi Orsolyát is temérdek szavazattal illették. Az igazgató megjegyezte, a világnap természetesen számukra is fontos. A városi könyvtár e nap lényegét egész évben tolmácsolni kívánja, ennek szellemében az elmúlt hónapban számtalan különböző kezdeményezéssel, programmal jelentkezett az olvasók és a jövőbeli tagok számára. Korábban például az autizmus és az epilepszia világnapja alkalmából tartottak ingyenes beiratkozást, de a jövőben az is tervben van, hogy különböző foglalkozásokra helyezik a hangsúlyt, ezzel elismerve és kihangsúlyozva a különböző szektorokban tevékenykedők munkáját. Idén a könyvtárosok világnapján tehát a József Attila Könyvtár dolgozói nem magukat helyezik a középpontba. Ám épp ettől olyan fontosak ők, hiszen tudást közvetítenek, tájékoztatnak, szellemi kikapcsolódást nyújtanak mindenkinek.

