– Nagyon izgalmas év áll mögöttünk. Az elején a vírushelyzet utolsó hulláma még zajlott. A forgalmunkon ez meg is látszott, a gyerekkönyvtár akkor még nem tudott csoportokat fogadni pár hónapig. Dunaújváros 70 éves évfordulója szintén ilyen covidos környezetben zajlott, ha kissé nehezített körülmények között is, de számos hely­ismereti esemény zajlott 2020-ban és 2021-ben, ezt a vonalat folytattuk 2022-ben is a helyi identitás- és kohéziópályázat keretében. Nagyszerű rendezvényeket szerveztünk, a nehézségek ellenére pénzügyileg is nagyon jól lavíroztunk a tavalyi évben különböző pályázatoknak köszönhetően. Nem volt sok pénzünk, de ügyes gazdálkodással, amit szerettünk volna, arra mindig találtunk forrásokat. Bensőséges és emlékezetes volt a Miskolczi Miklóssal való találkozás, hallatlanul izgalmas kérdéseket feszegetett Szirmai Viktória Csinált városok a XXI. században című előadása is. Közben ragyogó, nagy sikerű kiállításaink voltak: a Múltközben kiállítás, ami intézményi összefogással és magángyűjtéssel jött létre, a ­DUNA Újvárosnál kiállítás amellett, hogy interaktív lehetőséget biztosított, városunk folyójára vonatkozóan számos érdekességgel gazdagította az érdeklődőket, emellett interaktív is volt. Legutóbb az Időkapu kiállítást, Holczer Tibor múltat és jelent összekötő különleges képeit láthatta a közönség. Pályázatokat írtunk ki, olyat, mint a versírópályázat, és ennek az eredménye lett a Versben a város, amiből kiállítás született. Hasonló volt a Béke városrész ma és holnap, amire gyerekrajzokat vártunk. A Cimbora klubban volt nyári fotó- és rajzpályázat. A gyerekkönyvtárban ezen kívül a Móra Kiadó Marék Veronika vándorkiállítását láthatták a gyerekek. Izgalmas tárlatvezető foglalkozások kapcsolódtak a kiállításhoz, nyáron Marék Veronika írónő is ellátogatott hozzánk a gyerekek nagy örömére.

– Meg is mozgatja a tömegeket?

– Sok rendezvényünk volt, sok látogatóval. Ha mindent beszámítunk, az iskolai csoportokat, kisközösségi megmozdulásokat, klubfoglalkozásokat, akkor olyan 200 feletti rendezvényünk volt, ami azért nagyon sok. Ha a rendezvényeken részt vevőket nézzük, akkor az is egy ilyen 6-8 ezer fő körül van, mellette a kiállítások is körülbelül ugyanennyi látogatóval.

– A tavalyi évhez tartozik a tv-archívum is.

– Igen, bekerült a helyi értéktárba a médiatárunk. Ez egy nagy eredmény, de nem elégszünk meg ezzel az eredménnyel, igyekszünk minél több fórumon bemutatni ezt a különleges gyűjteményt, a város 20 évének mozgóképes lenyomatát. Volt egy könyvtáros konferencia Hatvanban, ahol a helytörténeti programok mutatkoztak be, és a mi ­médiatárunk is megjelent, nagy sikere volt. Szirmai György is közölt egy cikksorozatot a Médiatárról. Év végén pedig csináltunk egy online bemutatót, aminek a segítségével az is tud az adatbázisban keresni, aki nem tájékozott ezen a területen. Meglepően nagy az adatbázis látogatottsága. Felbecsülhetetlen várostörténeti értéke van az anyagnak. Médiatörténet szempontjából pedig ugyancsak nagy érték, csak egy más kontextusban. A helyi televíziózás őskorában, vagy hőskorában megvolt az igény, hogy az élet minden területe szerepeljen a helyi televízióban és ezek az anyagok, műsorok nem csupán megőrződtek, de bárki számára hozzáférhetőek.

Nyáron szép sikereket ért el a strandkönyvtár Fotó: Laczkó Izabella/DH

– Mi volt az elmúlt év legkiemelkedőbb eseménye?

– A tavalyi évben különösen sok olyan eseményük volt, amivel kiléptünk a könyvtár falai közül. Volt a Könyvtér, aminek már hagyománya van. Szenzációsan jól sikerült a tavalyi is, és most már éreztük, hogy ennek már súlya van. De kint voltunk a Béke városrészben is, csináltunk papírszínházat, meg a Béke városrészi gyerekeknek a rajzait kivittük az Interspar elé és a játszótérre. A Sugár­úti Fesztiválon is jelen volt a könyvtár, de egy rövid ideig strandkönyvtárt is működtetünk. Ezek a események azért jók, mert megmutatjuk, hogy tudunk máshol is könyvtárat csinálni. A másik oldala pedig az, hogy a városlakók, akik még nem vették volna észre, hogy milyen jó dolgok vannak ebben a könyvtárban, azok ilyenkor rácsodálkozhatnak. Van egy olyan hozadéka, hogy bejönnek, megnézik, és itt ragadnak. Mert azért azt el kell mondanom, hogy az év végi sötét és hideg és rossz körülmények közé szorított könyvtárnak is nagyon nagy a látogatottsága. Ez adódhat abból, hogy van egy körünk, hírünk, és sok mindent tettünk a városért ebben az évben is, meg előtte is. De abból is, hogy jó a hangulat a könyvtárban. Hiába van most hideg, átszerveztük a könyvtárat, letettünk polcokat a földszintre, hogy itt is lehessen válogatni, de azért mégiscsak feljönnek az olvasók, ha kabátban is, ott válogatnak, sőt az újságokat is képesek elolvasni, még ilyen időben is.