Fiatalon Gáspár Aladár alkotásra biztatta Berzai Zsuzsannát

A Bartók aulagalériájának kiállításszervezője, egyben a tárlatok rendezője, Rohonczi ROHO István a hétfő délutáni megnyitó felvezetőjében elmondta: „Egy régi tartozást törleszthetünk most, hiszen Zsuzsával és kiváló munkáival két évvel ezelőtt találkoztam, ígéretet tettem az alkotónak, hogy a Bartókban is bemutatjuk majd képeit a nagyközönség számára. Jött a pandémia, amely teljesen átírta az elképzeléseinket. Ezért örülök most nagyon, hogy ha némi késéssel is, de végül sikerült megvalósítani e kiállítást. A Színek és évszakok című tárlat a festőművész legjobb munkáiból nyújt egy szép, átfogó válogatást.

Talpai Tibor virtuóz zongorajátékát is hallhatta a közönség

Fotós: LI

Az eseményen előbb Talpai Tibor virtuóz zongorajátékát élvezhette a szép számú közönség, majd az alkotó festőtársa, Kiss Zsuzsanna méltatta a kiállítást.

Kedves köszöntőjéből a jelenlévők megtudhatták: Berzai Zsuzsanna Perkátán született, iskolai tanulmányait szülőfalujában kezdte meg. Már ekkor, az általános iskolában megmutatkozott a rajzolás, alkotás iránti szeretete. Gáspár Aladár biztató szavai pedig olyan lendületet adtak neki, amelyek a mai napig megmaradtak a lelke mélyén. Bár a festészetre a későbbi években is szeretettel gondolt, az élet egy időre elsodorta őt a művészetektől. A tanulással és a munkával töltött évtizedek után elérkezett a megérdemelt pihenés ideje. Nyugdíjasként fordult újra a ceruzához és az ecsethez. Rá jellemző módon nem is tétlenkedett. Folyamatosan kereste, kutatta a lehetőségeket, hogy tehetségét kibontakoztathassa. Így hozta össze őt a sors Nógrádi Katalin festőművésszel, akinek a kulcsi csoportjához is csatlakozott. Az álomból ekkor valóság lett. Az élete részévé vált a festés. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2020-ban a Batsányi-Cserhát Művészközösség a Nyári szerelem című festményét képzőművészeti díjjal jutalmazta. Berzai Zsuzsanna több hazai és nemzetközi festőtársaságnak is tagja, alkotásaival számos rangos díjat nyert.

Ötven olajfestmény várja az érdeklődőket a Bartók aulában

Fotós: LI

A megnyitót követően az alkotó lapuknak elmondta, 2018-ban fordult aktívan a festészet felé, művészeti tanulmányait Nógrádi Katalin műhelyében kezdte el.

– Megtaláltam magam a festészetben, az alkotásban. Jelenleg is képzem magam, szeretnék fejlődni, ennek érdekében járok különböző festőkurzusokra, továbbképzésékre. A célom, hogy minél jobban ki tudjam magam fejezni a képeim segítségével, és festményeimmel másoknak is örömet tudjak szerezni. Fantasztikus érzés, hogy lehetőséget kaptam, hogy a Bartók falai között is bemutathassam munkáimat. Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget és támogatást Rohonczi ROHO Istvánnak – tette hozzá Berzai Zsuzsanna. Az amatőr festőművész ötven alkotása egy hónapon át látogatható a színház nyitvatartásának idejében a Bartók aulában.