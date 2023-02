Patricia Treece: Egy év Pio atyával – Olvasmányok az év 365 napjára

Aki a huszonegyedik században lelki életet próbál élni, az egy lélekellenes kultúra ostromában találja magát. Pio atya példája és tanítása azonban felvértezhet ehhez a harc­hoz, hiszen megrendítő erővel tesz tanúságot az Istenbe vetett határtalan bizalomról és hitről.

Francesco Forgione atya fennmaradt levelei megőrizték mindazokat a bölcsességeket és lelki kincseket és útmutatásokat, amelyeket élete során Pio atya nyilvánosan nem mondott el. A most bemutatott kötetben található idézetek számottevő része a levelezéséből származik, amelyekből több ezret is írt. A szerkesztő ezeket az idézeteket nem kötötte se naptárhoz, sem a liturgikus évhez, így tehát az év bármely napján el lehet kezdeni olvasni azokat.

Ha az olvasó olyan üzenetet talál ezek között, ami megerősíti, ami tisztáz valamilyen félreértést, vagy bármilyen más módon változást hoz az életébe, az nem lehet véletlen, hiszen Pio atyára méltán tekint sok százezer ember lelki vezetőként szerte az egész világon.

Bölcsességet, útmutatást, lelki kincseket kínál

Bárhol üsse is fel a kötetet az olvasó, abban biztos lehet, hogy a választása nem lesz pusztán a véletlen műve, hiszen abban a mozdulatban, abban a gondolatban felsőbb, spirituális erők is munkálkodnak, így bizonyosan nem lesz véletlen sem a gondolat, amely aznapra útravalóul szolgálhat.

Pietrelcinai Szent Pio Francesco Forgione – vagy ahogyan az egész világ ismeri Pio atya (1887–1968), a XX. század egyik legnagyobb szentje, akit 1999-ben boldoggá, majd 2002-ben szentté avatott a szintén szentként tisztelt II. ­János Pál pápa. Több hihetetlen csoda is övezte életét, amelyeket egyházi és világi művek részletesen is bemutatnak. Francesco Forgione stigmatizált olasz római katolikus pap (tenyerén, talpán és mellkasán Jézus sebeinek stigmái jelentek meg), kapucinus szerzetes. A Pio nevet a szerzetesrendben kapta. Pappá szentelése után Padre Pio néven vált ismertté. Számos különleges esemény fűződik nevéhez a hívők szerint.

