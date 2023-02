Nagy öröm, hogy ilyen csodálatos értéket adó embert ismerhetünk

Az irodalom nem attól irodalom, hogy mondatokat egymás után írunk, hanem a benne megnyilvánuló lélektől – hallhattuk a könyvbemutató sodrában elhangzott egyik hozzászólásban. Ez mennyire így van, arra Horváth Zsolt első novelláskötete méltán bizonyíték, hiszen sokféle emberi és természetközeli kapcsolaton keresztül pengeti belső érzelmi húrjainkat. Mert az igazán érdekes és jó olvasmány bizony nem hagyja pihenni érzékeinket! Minden egyes szó, mondat és sor, az egész történetté szövése megérint, nyomot hagy az olvasó lelkében.

A könyvbemutatón Gárgyánné Gyöngyi, a baracsi könyvtár vezetője, majd a szerző és beszélgetőpartnere – egyben a novellák lektora – Ujvári Csilla magyartanár köszöntötte a megjelenteket. A kiadásban nyolc címet találhatunk, amik ember és kutya sírig tartó kapcsolatáról, kitalált és saját családi történetekről, valamint a természethez, a környezethez kapcsolódó érzésekről, élményekről szólnak.

A novelláskötetben nyolc címet találhatunk, amelyek ember és kutya sírig tartó kapcsolatát példázzák

A szerző, dr. Horváth Zsolt az első novelláskötetének a bemutatásán Fotók: HL

Horváth Zsolt mindezt elsőkönyves íróktól szokatlan könnyedséggel, humorral tárja az olvasó elé. A mű eredetileg csak a család számára íródott, de amikor a kéziratok Ujvári Csilla értő kezei közé kerültek, egyértelművé vált, a nagyközönségnek is érdemes megmutatni, elérhetővé tenni. Ebben a munkában óriási szerep jutott Csillának, aki végig nagy lendülettel segítette a szerzőt a cél elérésében. Amint a könyvbemutatón is elmesélték, mind a kettőjüknek új ez a szerep. A folytatásról pedig elmondták, két regény elkészült kiadásra. Jön egy újabb novelláskötet és érkezik egy fantasy regény, ami a képzelet világába kalauzolja el azokat, akik az első kötet után is érdeklődve olvassák Zsolt írásait. Továbbá a gyermekek számára is tervben van egy mű megalkotása. Az író-olvasó találkozón több kérdésre választ kaphattunk. Közülük melyik a kedvenc novella, mikor alszik a szerző, ha éjszaka jut idő a család mellett az írásra és így tovább.

Természetesen az egyik nagy szerelem, a solymászat sem maradhatott ki, ahogy a Hírlap korábbi, Horváth Zsoltot bemutató cikkében is olvasható volt. A kötetben Héja címen jelenik meg az ember és madár közötti kivételes és különleges kapcsolatról szóló írás.

Horty Lászlóné örömmel tartja kezében a dedikált kötetet

A bemutató azért is különleges volt, mert a szerzőre, dr. Horváth Zsoltra személyes ismerősként is tekintettek a résztvevők, hiszen ő Baracs jegyzője.

A rendezvény után Hortyi Lászlóné így fogalmazott: – Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokféle érdeklődésű, csodálatos értéket adó embert ismerhetünk. Tudtuk, mennyire rajong a természetért, és most erről az oldaláról is képet kaphattunk.

Dr. Horváth Zsolt magánkiadásban jelenteti meg írásait. Érdeklődni Facebook Orak Milsen hivatalos oldala címen lehet.