Immár másodszor indult útjára a Hajógyár produceri programja, a Petőfi Nagylemez Program, amelyre január 16-ig van lehetősége jelentkezni minden olyan zenekarnak, amely eleget tud tenni a kiírt követelményeknek. A program célja, hogy a jelentkező nyertes zenei formációk/előadók olyan szakemberekkel dolgozhassanak együtt, akik be tudják őket csatornázni a zeneipar véráramába, hogy versenyképesek lehessenek a zenei piacon, bel- és külföldön egyaránt. A kiválasztott zenei formációk/előadók maximum egy éven keresztül kapnak koncentrált, teljes körű szakmai támogatást elismert zenei producerektől. A program végén minden nyertes zenei formáció/előadó egy minimum 10 számos és legalább 35 perces nagylemeznyi hanganyagot kap.

Az előadók és zenei formációk célzottan tudnak a számukra megfelelő producerhez jelentkezni, akivel – kiválasztásuk esetén - elkészíthetik a nagylemezüket.

Ezúttal a Mezőfalváról indult gitáros-zeneszerző-hangmérnök Mazán Attila neve is feltűnik a producerek között, így aki úgy gondolja, hozzá is jelentkezhet, őt is megjelölheti producerként, akivel szívesen elkészítené közösen azt a bizonyos 2023-as nagylemezt.

Részletes információk az alábbi linken:

https://hajogyar.hu/tamogatasok/petofi-nagylemez-program